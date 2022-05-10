Qualcomm представила беспроводные модули с поддержкой Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 - это новейший стандарт локальных беспроводных сетей, который принес поддержку большего количества диапазонов, широких 320-МГц каналов, существенно увеличил максимально возможное количество одновременно подключенных устройств и - самое важное - обеспечил увеличение пропускной способности до 10 Гб/с (гигабит в секунду) и выше. По крайней мере, именно такие особенности указывает Qualcomm в характеристиках фирменных беспроводных модулей Networking Pro третьего поколения.
Новые беспроводные чипы станут основой для мощного и высокопроизводительного сетевого оборудования. Сама Qualcomm уверяет, что новые модули годятся даже для коммерческого использования, но также актуальны для применения в премиальных потребительских устройствах.
Модули Networking Pro третьего поколения обеспечивают соответствие спецификациям Wi-Fi 7 с помощью проприетарных архитектурных особенностей Qualcomm, таких как Automated Frequency Control (AFC) - данная технология призвана сделать 6-ГГц сети более масштабируемыми и удобными для использования в облачных точках доступа.
В новую серию Qualcomm вошли трехдиапазонные платформы Networking Pro 620 и 1220, способные обрабатывать 6 и 12 потоков одновременно, а также обеспечивают пиковую пропускную способно беспроводного канала на уровне 10.8 и 21.6 Гб/с соответственно. Четырехдиапазонная платформа Networking Pro 820 способна выжать 13.7 Гб/с при использовании 6 потоков. Флагманская платформа Networking Pro 1620 одновременно способна обрабатывать 12 потоков при пропускной способности до 33.1 Гб/с.
Очевидно, что благодаря таким характеристикам, новые модули Qualcomm уже в ближайшее время появятся в топовых сетевых устройствах с поддержкой Wi-Fi 7 (возможно также и в моделях с Wi-Fi 6/6E) - точках доступа, mesh-системах, роутерах и сетевом коммерческом оборудовании.