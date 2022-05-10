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Qualcomm представила беспроводные модули с поддержкой Wi-Fi 7

Модули Qualcomm Qualcomm Networking Pro (Изображение: Qualcomm)
Модули Qualcomm Qualcomm Networking Pro (Изображение: Qualcomm)
Qualcomm представила новые модули Networking Pro, которые будут использоваться в беспроводных устройствах следующего поколения: роутерах, точках доступа, сетевых шлюзах и так далее. Новые чипы получили поддержку стандарта Wi-Fi 7 и смогут работать в трех- и даже четырехдиапазонном режиме
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
бизнес PC и всё, что связано с ним ноутбуки свежие релизы смартфоны и всё, что связано с ними Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 - это новейший стандарт локальных беспроводных сетей, который принес поддержку большего количества диапазонов, широких 320-МГц каналов, существенно увеличил максимально возможное количество одновременно подключенных устройств и - самое важное - обеспечил увеличение пропускной способности до 10 Гб/с (гигабит в секунду) и выше. По крайней мере, именно такие особенности указывает Qualcomm в характеристиках фирменных беспроводных модулей Networking Pro третьего поколения.

Новые беспроводные чипы станут основой для мощного и высокопроизводительного сетевого оборудования. Сама Qualcomm уверяет, что новые модули годятся даже для коммерческого использования, но также актуальны для применения в премиальных потребительских устройствах.

Модули Networking Pro третьего поколения обеспечивают соответствие спецификациям Wi-Fi 7 с помощью проприетарных архитектурных особенностей Qualcomm, таких как Automated Frequency Control (AFC) - данная технология призвана сделать 6-ГГц сети более масштабируемыми и удобными для использования в облачных точках доступа.

В новую серию Qualcomm вошли трехдиапазонные платформы Networking Pro 620 и 1220, способные обрабатывать 6 и 12 потоков одновременно, а также обеспечивают пиковую пропускную способно беспроводного канала на уровне 10.8 и 21.6 Гб/с соответственно. Четырехдиапазонная платформа Networking Pro 820 способна выжать 13.7 Гб/с при использовании 6 потоков. Флагманская платформа Networking Pro 1620 одновременно способна обрабатывать 12 потоков при пропускной способности до 33.1 Гб/с.

Очевидно, что благодаря таким характеристикам, новые модули Qualcomm уже в ближайшее время появятся в топовых сетевых устройствах с поддержкой Wi-Fi 7 (возможно также и в моделях с Wi-Fi 6/6E) - точках доступа, mesh-системах, роутерах и сетевом коммерческом оборудовании.

Модули Qualcomm с поддержкой Wi-Fi 7 (Изображение: Qualcomm)
Модули Qualcomm с поддержкой Wi-Fi 7 (Изображение: Qualcomm)

Источник(и)

Qualcomm

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 5086 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2763 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-05-10 (Update: 2022-05-10)