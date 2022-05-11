Intel Alder Lake-HX: первые 16-ядерные мобильные процессоры с поддержкой PCIe 5.0 и TDP 157 Вт
Еще в 2020 году мы сообщали о том, что Intel может выпустить процессоры Alder Lake настольного класса в формате BGA-чипа для ноутбуков.
Сегодня Intel официально представила платформу Alder Lake-HX, которая предназначена продвинутых сверхмощных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций.
Intel Alder Lake-HX: Первые 16-ядерные мобильные процессоры с поддержкой PCIe 5
Процессоры Alder Lake-HX представляют собой модели Alder Lake-S, выполненные в виде BGA-чипов. По этой причине, в отличие от стандартных мобильных процессоров семейства Alder Lake, у этих чипов нет встроенного PCH.
Чипы Alder Lake-HX предлагают до 8 производительных ядер и 8 энергоэффективных ядер, а также встроенную графику с 32 вычислительными блоками. Как видим, встройка здесь явно слабее, чем у обычных мобильных Alder Lake и причина тому проста: все сверхмощные ноутбуки на базе новых HX-чипов будут оснащены мощной дискретной видеокартой. Также по данным Intel все новые процессоры разблокированы, но разгон памяти и всех ядер доступен только у старших Core i9-12900HX и Core i7-12800HX.
Новая линейка процессоров поддерживает оперативную память DDR5-4800 и DDR4-3200, а также PCIe 5.0. Это первые чипы с поддержкой PCIe последнего поколения. Сам процессор предлагает 16 линий PCIe 5.0, а в целом платформа обеспечит суммарно 48 линий: 16 линий PCIe 5.0 от процессора, а также 20 линий PCIe 4.0 и 12 линий PCIe 3.0 от чипсета (PCH). Сам процессор к чипсету подключается через отдельные 8 линий PCIe 4.0.
Платформа поддерживает память с коррекцией ошибок (ECC), RAID 1/0/5-массивы, а также сертифицирована для работы в популярных профессиональных приложениях от AutoCAD, Adobe и так далее. Производители ноутбуков на базе Alder Lake-HX могут оснащать свои модели двумя дополнительными контроллерами Thunderbolt 4, чтобы обеспечить максимальную гибкость при подключении периферийных устройств. Дополнительно доступен разгон памяти DDR5 и поддерживаются профили XMP 3.0.
Производительность: Серьезное превосходство над Core i9-11980HK и небольшой плюс в сравнении с Core i9-12900HK
Как это обычно бывает, Intel продемонстрировала множество бенчмарков и тестов, дабы доказать превосходство Core i9-12900HX. На слайдах он зачастую сравнивается с Core i9-11980HK, но среди соперников также мелькают Ryzen 9 6900HX и Apple M1 Max.
Если слайды на презентации не врут, Core i9-12900HX заметно превосходит Core i9-12900HK только в некоторых профессиональных приложениях. Тем не менее, в процессорных тестах SPECworkstation виден существенный прогресс.
Core i9-12900HX, судя по всему, отлично показывает себя в комбинации с RTX 3080 Ti и 64 ГБ памяти DDR5-4800 при разрешении 1080p. Правда, Intel в данном случае не приводит никаких конкретных цифр.
Также компания подтвердила, что ноутбуки на базе Alder Lake-HX будут доступны и с фирменными видеокартами Intel Arc, но когда это случится - неизвестно. Большинство производителей сделали выбор в пользу Nvidia.
Цены и сроки выхода: Xeon больше недоступны для мобильных рабочий станций
В линейку Intel Alder Lake-HX вошли семь моделей процессоров: от младшего 8-ядерного 12-поточного Core i5-12450HX до старшего 16-ядерного 24-поточного Core i9-12950HX. Для всех процессоров указан стандартный TDP 55 Вт и максимальный 157 Вт.
Intel также подтвердила, что мобильных процессоров линейки Xeon в этом поколении не будет. Их заменят три чипа из новой линейки, которые поддерживают vPro: Core i9-12950HX, Core i7-12850HX и Core i5-12600HX.
На презентации все же упомянули несколько грядущих моделей на базе Alder Lake-HX: Asus ROG Scar 17 SE, Asus ExpertBook B6, Dell Precision 7670/7770, MSI GT77 Titan, MSI GE67/77 Raider, Gigabyte Aorus 15X/17X, Lenovo Legion 7i и HP Omen 17.
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Intel