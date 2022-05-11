Intel Alder Lake-HX: первые 16-ядерные мобильные процессоры с поддержкой PCIe 5.0 и TDP 157 Вт

Процессоры Alder Lake-HX представляют собой модели Alder Lake-S, выполненные в виде BGA-чипов. По этой причине, в отличие от стандартных мобильных процессоров семейства Alder Lake, у этих чипов нет встроенного PCH.

Чипы Alder Lake-HX предлагают до 8 производительных ядер и 8 энергоэффективных ядер, а также встроенную графику с 32 вычислительными блоками. Как видим, встройка здесь явно слабее, чем у обычных мобильных Alder Lake и причина тому проста: все сверхмощные ноутбуки на базе новых HX-чипов будут оснащены мощной дискретной видеокартой. Также по данным Intel все новые процессоры разблокированы, но разгон памяти и всех ядер доступен только у старших Core i9-12900HX и Core i7-12800HX.

Новая линейка процессоров поддерживает оперативную память DDR5-4800 и DDR4-3200, а также PCIe 5.0. Это первые чипы с поддержкой PCIe последнего поколения. Сам процессор предлагает 16 линий PCIe 5.0, а в целом платформа обеспечит суммарно 48 линий: 16 линий PCIe 5.0 от процессора, а также 20 линий PCIe 4.0 и 12 линий PCIe 3.0 от чипсета (PCH). Сам процессор к чипсету подключается через отдельные 8 линий PCIe 4.0.

Платформа поддерживает память с коррекцией ошибок (ECC), RAID 1/0/5-массивы, а также сертифицирована для работы в популярных профессиональных приложениях от AutoCAD, Adobe и так далее. Производители ноутбуков на базе Alder Lake-HX могут оснащать свои модели двумя дополнительными контроллерами Thunderbolt 4, чтобы обеспечить максимальную гибкость при подключении периферийных устройств. Дополнительно доступен разгон памяти DDR5 и поддерживаются профили XMP 3.0.