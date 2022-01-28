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Razer Blade 15 и Blade 17 теперь доступны с процессорами Intel Alder Lake и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Обновленные Blade 15 и Blade 17 пойдут в продажу 22 февраля (Изображение: Razer)
Обновленные Blade 15 и Blade 17 пойдут в продажу 22 февраля (Изображение: Razer)
Razer открыла предзаказ на обновленные игровые ноутбуки Blade 15 и Blade 17. Обе модели получили чипы Core i7-12800H и Core i9-12900H на выбор, а также флагманскую мобильную видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Доставка новинок покупателям начнется в феврале
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Alder Lake ноутбуки видеокарты GeForce
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После официального релиза самой мощной мобильной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, производители начали анонсировать свежие модели игровых ноутбуков на ее основе, а мы даже успели сделать обзор одного из таких образцов - MSI GE76 Raider. Компания Razer, специализирующаяся на продукции для геймеров, поспешила представить обновленные варианты ноутбуков Blade 15 и Blade 17 с процессорами Intel Core i9-12900H и Core i7-12800H, что относятся к семейству Alder Lake. Оба чипа содержат шесть производительных ядер и восемь энергоэффективных.

Стоимость обновленного Razer Blade 15 стартует с отметки $3699.99 в конфигурации с RTX 3080 Ti (€4099.99 в Европе). Речь идет о конфигурации на базе Core i7-12800H с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. По какой-то причине дисплей отличается в зависимости от региона продаж: 360 Гц FHD в США и 240 Гц QHD в Европе. Конфигурация Blade 15 со старшим Core i9-12900H и RTX 3080 Ti стоит $3999.99 (€4399.99 в Европе).

Старший Blade 17 стартует с отметки $3,999.99 (€4299.99 в Европе) в конфигурации с RTX 3080 Ti. Дисплей можно выбрать: 240-Гц QHD или 144-Гц 4K - остальная начинка идентична младшей модели. Довольно интересно, что апгрейд до старшей конфигурации, отличающейся только Core i9-12900H, стоит €400 в Европе и $300 в США.

Предварительные продажи уже стартовали, а начало доставки заказов запланировано на 22 февраля.

(Изображение: Razer)
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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4958 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2628 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-01-28 (Update: 2022-01-28)

 