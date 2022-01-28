Razer Blade 15 и Blade 17 теперь доступны с процессорами Intel Alder Lake и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Razer открыла предзаказ на обновленные игровые ноутбуки Blade 15 и Blade 17. Обе модели получили чипы Core i7-12800H и Core i9-12900H на выбор, а также флагманскую мобильную видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Доставка новинок покупателям начнется в феврале

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После официального релиза самой мощной мобильной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, производители начали анонсировать свежие модели игровых ноутбуков на ее основе, а мы даже успели сделать обзор одного из таких образцов - MSI GE76 Raider. Компания Razer, специализирующаяся на продукции для геймеров, поспешила представить обновленные варианты ноутбуков Blade 15 и Blade 17 с процессорами Intel Core i9-12900H и Core i7-12800H, что относятся к семейству Alder Lake. Оба чипа содержат шесть производительных ядер и восемь энергоэффективных.

Стоимость обновленного Razer Blade 15 стартует с отметки $3699.99 в конфигурации с RTX 3080 Ti (€4099.99 в Европе). Речь идет о конфигурации на базе Core i7-12800H с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. По какой-то причине дисплей отличается в зависимости от региона продаж: 360 Гц FHD в США и 240 Гц QHD в Европе. Конфигурация Blade 15 со старшим Core i9-12900H и RTX 3080 Ti стоит $3999.99 (€4399.99 в Европе).

Старший Blade 17 стартует с отметки $3,999.99 (€4299.99 в Европе) в конфигурации с RTX 3080 Ti. Дисплей можно выбрать: 240-Гц QHD или 144-Гц 4K - остальная начинка идентична младшей модели. Довольно интересно, что апгрейд до старшей конфигурации, отличающейся только Core i9-12900H, стоит €400 в Европе и $300 в США.