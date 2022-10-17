Портативная игровая приставка Razer Edge представлена официально: экран AMOLED 144 Гц и чипсет Qualcomm Snapdragon G3x с поддержкой 5G

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Razer представила свою первую портативную игровую приставку Razer Edge 5G. Версия без поддержки мобильной сети (только Wi-Fi) стоит всего $399, а в продажу приставка должна поступить в январе 2023 года. Стоимость 5G-версии не оглашается, но уже известно, что Razer будет выпускать ее совместно с оператором Verizon.

Razer Edge получила 6.8-дюймовый 144-Гц AMOLED экран с разрешением 2400 x 1080 (FHD+). Высокая частота обновления определенно радует на фоне стандартных 60 Гц у конкурирующих Steam Deck и Nintendo Switch. Что же до совместимости с играми - это пока под вопросом, ведь основана приставка на ARM-чипсете Qualcomm Snapdragon G3x. Производитель пока-что ничего не уточнил о возможностях данного чипа, кроме его максимальной частоты на уровне 3 ГГц. За питание устройства отвечает батарея на 5000 мАч.

В комплект к приставке Razer добавила геймпад Razer Kishi V2, который оптимизирован для длительных игровых сессий. Также на устройстве будут предустановлены сервисы Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now и Epic Games Store, есть поддержка Steam Link. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ, а оперативной памяти установлено 8 ГБ. Вживую увидеть Razer Edge можно будет на выставке CES 2023.