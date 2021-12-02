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Razer и Qualcomm совместно разрабатывают портативную игровую консоль на Snapdragon

Qualcomm Snapdragon G3x Handheld Developer Kit разрабатывался совместно с Razer (Изображение: Qualcomm/VideoCardz)
Qualcomm Snapdragon G3x Handheld Developer Kit разрабатывался совместно с Razer (Изображение: Qualcomm/VideoCardz)
Razer решила присоединиться к воскресшему тренду по выпуску портативных игровых консолей. В партнерстве с Qualcomm компания создала набор для разработчиков Snapdragon G3x Handheld Developer Kit. Будущий игровой гаджет должен стать конкурентом Valve Steam Deck и Nintendo Switch
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G ARM Android игры и всё, что связано с ними игровая консоль
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Судя по данным ресурса VideoCardz, компания Razer собирается выпустить портативную игровую консоль. Информация источника ссылается на некоторые из слайдов с проходящего ныне мероприятия Qualcomm, где фигурирует так называемый ‘Snapdragon G3x Handheld Developer Kit’, разработанный совместно с Razer.

На изображении продемонстрирован как раз указанный выше набор для разработки, но финальная версия консоли, вероятно, будет выглядеть совсем иначе. К сожалению, о процессоре Snapdragon G3x пока ничего не известно.

О самом же наборе для разработки известны кое-какие дополнительные подробности. Прототип получил OLED дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой HDR, батарею на 6000 мАч, USB Type-C с поддержкой DisplayPort, а также модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и 5G. Вполне вероятно, Razer выпустит финальную версию консоли в своем фирменном стиле, а значит она будет соревноваться со Steam Deck и Valve и Nintendo Switch.

Самый главный вопрос, на который пока нет ответа - откуда будут устанавливаться игры на прототипе Snapdragon G3x Handheld Developer Kit? Вполне может быть, что консоль будет работать на кастомизированной версии Android, а игры будут устанавливаться из Google Play. Ничто не мешает производителю разработать отдельную ОС под такие задачи и создать под нее собственную игровую платформу, но этот вариант сложнее в реализации. Еще один вариант - интеграция с облачными игровыми сервисами. Как бы там ни было, игровая консоль - это как раз то, чего не хватало в портфолио компании Razer, занимающейся выпуском игровых устройств. 

(Изображение: Qualcomm/VideoCardz)
(Изображение: Qualcomm/VideoCardz)

Источни(и)

VideoCardz

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Sanjiv Sathiah
Автор исходного текста: Sanjiv Sathiah - Senior Tech Writer - 1351 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @t3mporarybl1p
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2551 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Sanjiv Sathiah, 2021-12- 2 (Update: 2021-12- 2)

 