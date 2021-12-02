Razer и Qualcomm совместно разрабатывают портативную игровую консоль на Snapdragon
Судя по данным ресурса VideoCardz, компания Razer собирается выпустить портативную игровую консоль. Информация источника ссылается на некоторые из слайдов с проходящего ныне мероприятия Qualcomm, где фигурирует так называемый ‘Snapdragon G3x Handheld Developer Kit’, разработанный совместно с Razer.
На изображении продемонстрирован как раз указанный выше набор для разработки, но финальная версия консоли, вероятно, будет выглядеть совсем иначе. К сожалению, о процессоре Snapdragon G3x пока ничего не известно.
О самом же наборе для разработки известны кое-какие дополнительные подробности. Прототип получил OLED дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой HDR, батарею на 6000 мАч, USB Type-C с поддержкой DisplayPort, а также модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и 5G. Вполне вероятно, Razer выпустит финальную версию консоли в своем фирменном стиле, а значит она будет соревноваться со Steam Deck и Valve и Nintendo Switch.
Самый главный вопрос, на который пока нет ответа - откуда будут устанавливаться игры на прототипе Snapdragon G3x Handheld Developer Kit? Вполне может быть, что консоль будет работать на кастомизированной версии Android, а игры будут устанавливаться из Google Play. Ничто не мешает производителю разработать отдельную ОС под такие задачи и создать под нее собственную игровую платформу, но этот вариант сложнее в реализации. Еще один вариант - интеграция с облачными игровыми сервисами. Как бы там ни было, игровая консоль - это как раз то, чего не хватало в портфолио компании Razer, занимающейся выпуском игровых устройств.