Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 подарит 4-нм техпроцесс, поддержку LPDDR5 и 120 Гц дешевым смартфонам

Qualcomm собирается выпустить бюджетный чипсет Snapdragon 6 Gen 1, который придет на смену Snapdragon 680 и Snapdragon 695. Судя по последним утечкам, чип базируется на 4-нм техпроцессе, поддерживает LPDDR5, USB 3.1, камеры разрешением до 48 МП и FHD экран с частотой 120 Гц

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Производители смартфонов еще не успели освоить среднеуровневый Snapdragon 7 Gen 1, а Qualcomm уже готова выпустить бюджетный чипсет. Компания продолжает ребрендинг своей продукции, о чем лишний раз было сказано авторитетным информатором, который намекнул, что SM6450 будет выпущен под официальным названием Snapdragon 6 Gen 1. Новый чипсет, предположительно, придет на смену Snapdragon 680 и Snapdragon 695 и в отличие от них будет основан на 4-нм техпроцессе (оба старых чипа выпускаются по 6-нм процессу). К сожалению, точные характеристики, такие как количество ядер, пока неизвестны, но и оглашенные подробности точно заинтересуют любителей недорогих смартфонов.

Итак, процессорные ядра Snapdragon 6 Gen 1 будут работать на частоте 2.2 ГГц и будут поддерживать 64-битный код, что итак уже было в характеристиках Snapdragon 695. Однако дополнительно Snapdragon 6 Gen 1 получит поддержку оперативной памяти LPDDR5 и интерфейса USB 3.1, чего не было у предыдущих моделей. Смартфоны на базе Snapdragon 6 Gen 1 могут иметь вплоть до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 с частотой до 2750 МГц - ранее подобная память была доступна только в моделях высокого уровня.

Производительность нового чипсета будет достаточной, чтобы выдавать изображение на FHD дисплее с частотой до 120 Гц. Snapdragob 6 Gen 1 также будет поддерживать множество конфигураций камеры: три 13-МП сенсора, 25-МП и 16-МП сенсоры или одиночный 48-МП сенсор. Qualcomm также интегрировала в чипсет модем X62 5G и модуль Qualcomm FastConnect 6700 с поддержкой Wi-Fi 6E.