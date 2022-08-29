Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 подарит 4-нм техпроцесс, поддержку LPDDR5 и 120 Гц дешевым смартфонам
Производители смартфонов еще не успели освоить среднеуровневый Snapdragon 7 Gen 1, а Qualcomm уже готова выпустить бюджетный чипсет. Компания продолжает ребрендинг своей продукции, о чем лишний раз было сказано авторитетным информатором, который намекнул, что SM6450 будет выпущен под официальным названием Snapdragon 6 Gen 1. Новый чипсет, предположительно, придет на смену Snapdragon 680 и Snapdragon 695 и в отличие от них будет основан на 4-нм техпроцессе (оба старых чипа выпускаются по 6-нм процессу). К сожалению, точные характеристики, такие как количество ядер, пока неизвестны, но и оглашенные подробности точно заинтересуют любителей недорогих смартфонов.
Итак, процессорные ядра Snapdragon 6 Gen 1 будут работать на частоте 2.2 ГГц и будут поддерживать 64-битный код, что итак уже было в характеристиках Snapdragon 695. Однако дополнительно Snapdragon 6 Gen 1 получит поддержку оперативной памяти LPDDR5 и интерфейса USB 3.1, чего не было у предыдущих моделей. Смартфоны на базе Snapdragon 6 Gen 1 могут иметь вплоть до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 с частотой до 2750 МГц - ранее подобная память была доступна только в моделях высокого уровня.
Производительность нового чипсета будет достаточной, чтобы выдавать изображение на FHD дисплее с частотой до 120 Гц. Snapdragob 6 Gen 1 также будет поддерживать множество конфигураций камеры: три 13-МП сенсора, 25-МП и 16-МП сенсоры или одиночный 48-МП сенсор. Qualcomm также интегрировала в чипсет модем X62 5G и модуль Qualcomm FastConnect 6700 с поддержкой Wi-Fi 6E.
Дата официального выхода Snapdragon 6 Gen 1 пока остается неизвестной. Сами Qualcomm уведомляют, что ежегодное мероприятие Snapdragon Summit в этот раз запланировано на 15-17 ноября и помечено как "главная презентация года". Судя по всему, на данном мероприятии будет представлен новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2, но и появление Snapdragon 6 Gen 1 мы также не исключаем.