Qualcomm Snapdragon X35 - первый модем с поддержкой 5G NR-Light
NR-Light - новый подвид технологии связи 5G для устройств, которым не нужна высокоскоростная сеть: устройства интернета вещей с SIM-картами, компоненты умного дома и так далее. Qualcomm представила своей первый модем, адаптированный под такие задачи - Snapdragon X35
5G NR-Light - новый подвид наиболее современного стандарта мобильной связи, который, согласно Qualcomm, "заполнит нишу между высокоскоростными мобильными гаджетами и устройствами интернета вещей, для работы которых достаточна минимальная пропускная способность". Кроме того, новый стандарт по идее заменит собой 4G/LTE CAT4+ в тех нишах, где данная технология все еще используется.
Первый модем Qualcomm с поддержкой 5G NR-Light - Snapdragon X35 - предположительно будет использоваться в умных часах с поддержкой 5G, гаджетах расширенной реальности, а также промышленных устройствах интернета вещей (IoT).
Новый X35 специально адаптирован для компактных устройств с улучшенной автономностью, где он будет обеспечивать минимальные задержки при доступе к мобильной сети. Дабы обеспечить надлежащие характеристики, чип получил поддержку технологий Qualcomm QET5100 Envelope Tracking, PowerSave Gen 4, 5G Ultra-Low Latency Suite и Smart Transmit Technology.
Дополнительно X35 обратно совместим с предыдущими стандартами (sub6 5G, FDD и TDD LTE), что делает его идеальным решением для устройств самого разного уровня.
В широком доступе, однако, новый модем может появиться только в 2024 году, так как Qualcomm обещает начать рассылку тестовых экземпляров заинтересованным производителям лишь в первой половине 2023.
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
Автор перевода:Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2967 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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