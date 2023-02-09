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Qualcomm Snapdragon X35 - первый модем с поддержкой 5G NR-Light

Qualcomm Snapdragon X35 (Изображение: Qualcomm)
Qualcomm Snapdragon X35 (Изображение: Qualcomm)
NR-Light - новый подвид технологии связи 5G для устройств, которым не нужна высокоскоростная сеть: устройства интернета вещей с SIM-картами, компоненты умного дома и так далее. Qualcomm представила своей первый модем, адаптированный под такие задачи - Snapdragon X35
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5G NR-Light - новый подвид наиболее современного стандарта мобильной связи, который, согласно Qualcomm, "заполнит нишу между высокоскоростными мобильными гаджетами и устройствами интернета вещей, для работы которых достаточна минимальная пропускная способность". Кроме того, новый стандарт по идее заменит собой 4G/LTE CAT4+ в тех нишах, где данная технология все еще используется.

Первый модем Qualcomm с поддержкой 5G NR-Light - Snapdragon X35 - предположительно будет использоваться в умных часах с поддержкой 5G, гаджетах расширенной реальности, а также промышленных устройствах интернета вещей (IoT).

Новый X35 специально адаптирован для компактных устройств с улучшенной автономностью, где он будет обеспечивать минимальные задержки при доступе к мобильной сети. Дабы обеспечить надлежащие характеристики, чип получил поддержку технологий Qualcomm QET5100 Envelope Tracking, PowerSave Gen 4, 5G Ultra-Low Latency Suite и Smart Transmit Technology. 

Дополнительно X35 обратно совместим с предыдущими стандартами (sub6 5G, FDD и TDD LTE), что делает его идеальным решением для устройств самого разного уровня.

В широком доступе, однако, новый модем может появиться только в 2024 году, так как Qualcomm обещает начать рассылку тестовых экземпляров заинтересованным производителям лишь в первой половине 2023.

Источник(и)

Qualcomm

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Deirdre O'Donnell, 2023-02- 9 (Update: 2023-02- 9)