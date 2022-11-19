Qualcomm официально представила флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2: мощные ядра Cortex-A715, поддержка Wi-Fi 7 и трассировка лучей

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 получил мощное ядро Cortex-X3, четыре производительных ядра Cortex-A715 и три энергоэффективных ядра Cortex-A510. Первые устройства на базе чипсета выйдут до конца 2022 года

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Qualcomm официально представила чипсет Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) для топовых и флагманских смартфонов. Новый чип призван исправить ошибки предыдущего Snapdragon 8 Gen 1, который производился по техпроцессу Samsung 4LPX, что породило множество проблем. На этот раз производство проходит в соответствии с нормами TSMC N4P - того же техпроцесса, что и у Apple A16 Bionic. Сообщается, что первые устройства на базе нового Snapdragon 8 Gen 2 выйдут до конца года.

Как и предсказывали многочисленные утечки тестов в Geekbench, Snapdragon 8 Gen 2 получил одно мощное ядро Arm Cortex-X3 с частотой до 3.2 ГГц, четыре производительных ядра Cortex-A715 с частотой до 2.8 ГГц и три энергоэффективных ядра Cortex-A510 с частотой до 2.0 ГГц. Дополнительное производительное ядро должно дать новому чипу преимущество над соперниками при многопоточных нагрузках, однако энергоэффективность при этом должна быть на 40% выше.

Согласно Qualcomm, встроенная графика Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) на 25% быстрее своей предшественницы, а также поддерживает Unreal Engine 5 Metahumans Framework для игр будущего. Вдобавок графика поддерживает трассировку лучей в реальном времени и HDR10, что поможет вывести визуальную составляющую на новый уровень. Новая графика также поддерживает воспроизведение 8K HDR видео с частотой 60 к/с за счет аппаратного де/кодирования AV1.

Snapdragon 8 Gen 2 также получил "самообучающийся 18-битный тройной Spectra ISP". Данный сигнальный процессор способен обрабатывать изображения с разрешением до 200 МП и поддерживает самые разные конфигурации камер. Съемка видео возможна в режимах 8K при 30 к/с, 4K при 120 к/с, 720p при 960 к/с. Также процессор поддерживает 10-битный цвет, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision, подавление шума на нескольких кадрах сразу и другие современные возможности.

Как и его основной противник (Dimensity 9200), Snapdragon 8 Gen 2 поддерживает Wi-Fi 7 (802.11be), наряду с предыдущими 802.11ax, 802.11ac и 802.11a/b/g/n, обеспечивая пропускную способность до 5.8 Гбит/с - все это благодаря встроенному модулю FastConnect 7800. Чип также поддерживает Bluetooth 5.3 и кодеки Snapdragon Sound, aptX, aptX Lossless (до 48 кГц без потерь данных), LE audio и режим низких задержек (48 мс) для геймеров.

Чипсет поддерживает встроенные дисплеи с разрешением 4K (60 Гц) и 1440p (144 Гц), а также способен выводить картинку на внешний дисплей в разрешении 4K с частотой 60 Гц. Улучшенный нейропроцессор Hexagon AI в 4.3 раза быстрее справляется с алгоритмами машинного обучения в сравнении с предшественником. Встроенный модем X70 5G поддерживает сети 5G стандартов Sub6 и mmWave, причем сразу для двух SIM-карт. Snapdragon 8 Gen 2 поддерживает до 16 ГБ ОЗУ с частотой до 4200 МГц, а также встроенную память UFS 4.0.