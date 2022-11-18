Смартфоны Samsung серии Galaxy S23 будут доступны только с процессорами Qualcomm
Известный информатор @UniverseIce указал на одну интересную особенность грядущих флагманов линейки Galaxy S23 - первоисточником, при этом, является глава финансового отдела Qualcomm. Рассказывая о стратегии по доходам Qualcomm в четвертом квартале 2022, Акаш Пакивала (Akash Palkhiwala) уточнил, что компания ожидает получить солидный выигрыш после выхода флагманской серии Galaxy S23 в середине марта.
Пакивала также отметил, что рыночная доля смартфонов серии Galaxy S22 на базе Qualcomm составила весомые 75%. Напомним, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 устанавливался в Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra в моделях для Африки, Китая, Северной Америки, Южной Кореи и большей части Азии. Тем временем в Европе Samsung выпускала эти смартфоны на базе Exynos 2200. В случае Galaxy S22 Ultra нам удалось сравнить обе версии: на базе Snapdragon 8 Gen 1 (ссылка выше) и на базе Exynos 2200.
К большому удивлению публики Пакивала заявил, что Qualcomm будет поставлять свои чипсеты для всех региональных версий смартфонов серии Galaxy S23. То есть, европейские модели наконец получат Snapdragon официально и больше не будут ни в чем уступать своим собратьям их других регионов. Вся грядущая флагманская линейка получит Snapdragon 8 Gen 2. Однако при этом сама Samsung ничего не сообщала о прекращении разработки наследника Exynos 2200, равно как и об остановке коллаборации с AMD.
Выход нового чипсета Qualcomm ожидается на ежегодном мероприятии Snapdragon Summit, которое на этот раз пройдет с 15 по 17 ноября. В своем Twitter, компания интригует "сюрпризами и инновациями", которые будут "выведены на новый уровень". Предварительные утечки демонстрируют превосходство грядущего Snapdragon 8 Gen 2 над A16 Bionic в некоторых бенчмарках, потому ожидания от нового чипсета уже довольно высокие.