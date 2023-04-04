Грядущая флагманская серия Samsung Galaxy S24 все еще может получить фирменный Exynos 2400

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Несмотря на провал с разработкой Exynos 2300, Samsung все еще может вернуться к выпуску фирменного флагманского чипсета в следующем году. Предполагаемый Exynos 2400 вполне еще может стать частью аппаратной платформы грядущих флагманов серии Galaxy S24 в 2024 году. Такая информация имеется у Южнокорейского новостного издания.

Источник издания утверждает, что массовое производство Exynos 2400 стартует в 2024 году. Samsung якобы дала зеленый свет разработке чипа еще в феврале, потому у инженеров будет время, дабы исправить все недочеты. Сам чип примечателен не только 10 ядрами, но также большими физическими размерами: сообщается, что его площадь составит 125 мм2, что больше, чем у Apple M1. К сожалению, для производства вряд-ли будет использоваться прорывной техпроцесс 3GAP и вместо него Samsung выберет улучшенный вариант 4LPP.

Как и конкурирующий Snapdragon 8 Gen 3, будущий Exynos 2400, вероятно, будет иметь четыре кластера процессорных ядер: основное ядро Cortex-X4 (3.1 ГГц), два ядра Cortex-A720 (2.9 ГГц), три ядра Cortex-A720 (2.6 ГГц) и четыре ядра Cortex-A520 (1.8 ГГц). Впрочем, конфигурация может существенно измениться к моменту выпуска чипсета.

В другой утечке на ресурсе Meeco утверждается, что Exynos 2400 получит встроенную графику на архитектуре RDNA2 (Xclipse X940) - как у процессоров AMD Rembrandt. Она может содержать 12 вычислительных блоков, 8 МБ кэш-памяти L3 и будет поддерживать трассировку лучей. Рабочая частота данной графики может достигать 2.0 ГГц, хотя Samsung может снизить ее, чтобы ограничить нагрев. Данный источник также утверждает, что новый сигнальный процессор чипсета будет поддерживать камеры с разрешением 320 МП и сможет обрабатывать 10-битное 8K видео с частотой 60 к/с.

Будет ли Samsung вновь применять старую схему с выпуском двух вариантов своих флагманов - на Exynos и Snapdragon - пока говорить рано.