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Samsung представила еще одну разновидность скоростной памяти - GDDR6W

Чип GDDR6W (Изображение: Samsung)
Чип GDDR6W (Изображение: Samsung)
Благодаря новому производственному процессу FOWLP, чипы GDDR6W по физическим размерам идентичны GDDR6X, однако емкость у них в два раза больше: 32 Гб вместо 16 Гб. Количество контактов на чипе также в два раза больше. Пропускная способность новой памяти может достигать 1.4 ТБ/с при подключении 512 контактов - это уже уровень HBM2E с 1.6 ТБ/с, для которых, тем не менее, требуется 4096 контактов
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Samsung представила память GDDR6W спустя всего два месяца после анонса спецификаций GDDR7. Судя по всему, вывод продукции с видеопамятью GDDR7 на рынок затянется и потому Samsung заявила, что новая память GDDR6W уже прошла сертификацию JEDEC (еще во втором квартале 2022). Новые чипы должны использоваться в ноутбуках и высокопроизводительных компьютерах. Помимо увеличенной пропускной способности и большего числа контактов ввода/вывода на самом чипе (по сравнению с 24-Гб чипами GDDR6X), стандарт GDDR6W отличается революционным производственным процессом FOWLP (fan-out wafer-level packaging), который позволяет уместить большую емкость в габариты предыдущей GDDR6X.

Емкость удвоилась - с 16 Гб до 32 Гб на каждый чип. Дополнительно процесс FOWLP позволил уменьшить толщину чипа с 1.1 мм до 0.7 мм за счет избавления от одного из слоев: теперь весь чип - это, по сути, кремниевый кристалл.

По словам Samsung, пропускная способность видеопамяти GDDR6W почти на одном уровне с таковой у HBM. При этом HBM2E для обеспечения пропускной способности 1.6 ТБ/с требует 4096 контактов ввода/вывода (3.2 Гбит на каждый контакт), а GDDR6W позволяет достичь 1.4 ТБ/с при всего-лишь 512 контактах (22 Гбит на каждый контакт). За счет этого чип получается дешевле для производителей потребительской продукции. Для сравнения, текущая память GDDR6X обеспечивает пропускную способность 1.1 ТБ/с, а значит GDDR6W примерно на 30% быстрее. Грядущая GDDR7 обещает пропускную способность 1.7 ТБ/с при использовании 384-разрядной шины данных.

Особенности процесса FOWLP (Изображение: Samsung)
Особенности процесса FOWLP (Изображение: Samsung)
Толщину чипа удалось уменьшить (Изображение: Samsung)
Толщину чипа удалось уменьшить (Изображение: Samsung)

Источник(и)

Samsung

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 11 > Samsung представила еще одну разновидность скоростной памяти - GDDR6W
Bogdan Solca, 2022-11-30 (Update: 2022-11-30)