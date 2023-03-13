Samsung Galaxy A54 и A34 полностью рассекречены на видео с распаковкой

Судя по тексту на изображениях, такие щедрые условия будут доступны как минимум в странах еврозоны в период с 15 марта по 30 апреля.

Автор перевода: - 3002 статей на Notebookcheck c 2018 года Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheckc 2018 года

Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.