Samsung Galaxy A54 и A34 полностью рассекречены на видео с распаковкой
Огромное количество утечек по Samsung Galaxy A34 и Galaxy A54 позволяет с большой уверенностью утверждать, что новые модели среднего уровня будут представлены 15 марта.
По данным информатора SnoopyTech, который опубликовал утечку с рекламными изображениями моделей, каждому покупателю новинок в подарок идут наушники Samsung Galaxy Buds2.
Судя по тексту на изображениях, такие щедрые условия будут доступны как минимум в странах еврозоны в период с 15 марта по 30 апреля.
Финальный дизайн Galaxy A34 и A54 подтвердился благодаря видео с распаковкой обоих смартфонов.
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Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.