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Samsung Galaxy A54 и A34 полностью рассекречены на видео с распаковкой

В Европе покупателям новинок подарят наушники Samsung Galaxy Buds2 (Изображение: SnoopyTech)
В Европе покупателям новинок подарят наушники Samsung Galaxy Buds2 (Изображение: SnoopyTech)
Официальный выход Samsung Galaxy A34 и Galaxy A54 ожидается 15 марта, но внешность и комплектация моделей была полностью рассекречена на видео с распаковкой
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Огромное количество утечек по Samsung Galaxy A34 и Galaxy A54 позволяет с большой уверенностью утверждать, что новые модели среднего уровня будут представлены 15 марта.

По данным информатора SnoopyTech, который опубликовал утечку с рекламными изображениями моделей, каждому покупателю новинок в подарок идут наушники Samsung Galaxy Buds2.

Судя по тексту на изображениях, такие щедрые условия будут доступны как минимум в странах еврозоны в период с 15 марта по 30 апреля.

Финальный дизайн Galaxy A34 и A54 подтвердился благодаря видео с распаковкой обоих смартфонов.

Источник(и)

SnoopyTech

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Ricci Rox, 2023-03-13 (Update: 2023-03-13)