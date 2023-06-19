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Google Pixel 8 и Pixel Pro получат новые 120-Гц дисплеи

Дисплеи у новых моделей будут плоскими (Изображение: @OnLeaks, MySmartPrice)
Дисплеи у новых моделей будут плоскими (Изображение: @OnLeaks, MySmartPrice)
По данным надежного источника, Google собирается установить в грядущих Pixel 8 и Pixel 8 Pro новые дисплеи. Младшая модель, например, наконец получит поддержку частоты 120 Гц
Android Google Pixel смартфоны и всё, что связано с ними слухи

Камила Войцеховска (Kamila Wojciechowska) поделилась свежей информацией о грядущих флагманах Google - Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Новая информация в основном раскрывает характеристики дисплеев, которые у обоих моделей теперь будут плоскими.

Как видно на прикрепленном изображении, Pixel 8 получил больше нововведений, нежели Pixel 8 Pro. Экран младшей модели стал ярче, поддерживает более высокую частоту обновления, а также немного уменьшился в размерах, за счет чего плотность пикселей выросла по сравнению с предыдущим Pixel 7. Также экран Pixel 8 будет поддерживать адаптивную регулировку частоты обновления с нижним порогом 10 Гц - в определенных сценариях это позволит снизить энергопотребление. По некоторым данным, Google тестировала для Pixel 8 дисплеи от BOE и Samsung - ранее компания использовала в Pixel продукцию последней. Будет ли компания использовать для Pixel 8 дисплеи обоих производителей пока неизвестно.  

Старший Pixel 8 Pro получит дисплей от Samsung. Новая панель по-прежнему будет поддерживать 120 Гц, но порог регулировки адаптивной частоты также снизится: 5 Гц, 10 Гц, 30 Гц и 60-120 Гц. Яркость экрана Pixel 8 Pro будет на 60% выше, чем у Pixel 7 Pro, но разрешение - несколько меньше. Дополнительно уточняется, что экраны Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут иметь больший радиус скруглений по углам: 102 и 115 пикселей соответственно против 47 и 50 пикселей у предшественников.

(Изображение: Android Authority, @Za_Raczke)
(Изображение: Android Authority, @Za_Raczke)

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Alex Alderson, 2023-06-19 (Update: 2023-06-19)