Google Pixel 8 и Pixel Pro получат новые 120-Гц дисплеи

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Камила Войцеховска (Kamila Wojciechowska) поделилась свежей информацией о грядущих флагманах Google - Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Новая информация в основном раскрывает характеристики дисплеев, которые у обоих моделей теперь будут плоскими.

Как видно на прикрепленном изображении, Pixel 8 получил больше нововведений, нежели Pixel 8 Pro. Экран младшей модели стал ярче, поддерживает более высокую частоту обновления, а также немного уменьшился в размерах, за счет чего плотность пикселей выросла по сравнению с предыдущим Pixel 7. Также экран Pixel 8 будет поддерживать адаптивную регулировку частоты обновления с нижним порогом 10 Гц - в определенных сценариях это позволит снизить энергопотребление. По некоторым данным, Google тестировала для Pixel 8 дисплеи от BOE и Samsung - ранее компания использовала в Pixel продукцию последней. Будет ли компания использовать для Pixel 8 дисплеи обоих производителей пока неизвестно.