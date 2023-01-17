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Со всех сторон показан качественный муляж Pixel Fold, первого складного смартфона Google

Он раскрывается шире, чем Galaxy Z Fold4 (Изображение: Снимок экрана - YouTube, пользователь Dave2D)
Он раскрывается шире, чем Galaxy Z Fold4 (Изображение: Снимок экрана - YouTube, пользователь Dave2D)
На видео наглядно показали, как будет выглядеть тонкий складной смартфон от Google. Ожидается, что будущий смартфон, больше похожий на Oppo Find N и Find N2, нежели на Galaxy Z Fold4, будет закрываться без щелей промеж половинок экрана
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Люди, стоящие за YouTube-каналом Dave2D, сумели достать достоверный муляж Google Pixel Fold - вероятно, последний выйдет ещё лишь через пару месяцев. Отметим, около месяца назад пользователь Твиттер по имени OnLeaks опубликовал видео, где предположительный макет будущего смартфона был показан со всех сторон и ракурсов.

Муляжи, подобные тому, что достался Dave2D, предположительно, используют разработчики защитных кейсов для телефонов, чтобы продукция была готова к моменту появления новинок на полках.

Автор видео утверждает, Pixel Fold будет сделан чуточку более тонким, чем Galaxy Z Fold4. Пять целых, семь десятых миллиметра. При этом, разработка Google окажется большей в ширину, чем её аналог от Oppo, что может подпортить удобство использования одной рукой.

Ещё вокруг основного, складного экрана, предположительно, поставлены весьма большие рамки.

Приблизительно, складной смартфон от Google ожидается летом по цене сильно более полутора тысяч долларов (или, соответственно, сильно более ста тысяч российских рублей).

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2023 год, 01 месяц > Со всех сторон показан качественный муляж Pixel Fold, первого складного смартфона Google
Alex Alderson, 2023-01-17 (Update: 2023-01-28)