Всплыли спецификации Galaxy Book3 Pro 360 и упоминания о Galaxy Book3, Book3 360, Book3 Pro, Book3 Ultra, Book2 Go
Первого февраля будет Unpacked, плановая презентация новинок от Samsung. Помимо моделей Galaxy S23, теперь мы точно можем ждать появления нескольких ноутбуков Galaxy.
Первоисточники новости - портал MySmartPrice и пользователь Твиттер по имени Ishan Agarwal. Для большинства из упомянутых в заголовке Galaxy Book называются только размеры их экранов; чуть больше повезло Galaxy Book3 Pro 360.
Итак, Galaxy Book3 и Galaxy Book3 360 будут предлагаться с диагональю 15 дюймов, в то время, как Galaxy Book3 Pro будет доступен в 14-дюймовой и 16-дюймовой версиях. В свою очередь, Galaxy Book3 Ultra и Book3 Pro 360 будут поставляться исключительно с 16-дюймовой диагональю экрана. Для Galaxy Book3 Pro 360, конвертируемого (2-в-1) ноутбука, приводится список параметров; изменений в сравнении с актуальным Book2 Pro 360 не так уж и мало.
Так, процессоры семейства Alder Lake будут заменены на i5-1340P или i7-1360P, оба располагают интегрированным графическим процессором серии Iris Xe. Экран увеличится с 15.6 дюйма до 16 дюймов. Оперативной памяти будет до 16 ГБ, накопитель на четвёртой версии PCI-Express будет вмещать до 1 ТБ. Аккумулятор на 76 ватт-часов будет заряжаться на скорости 65 ватт, и в комплект поставки будет положен стилус S-Pen. Матрица Super AMOLED будет давать 2880 точек по ширине и 1800 - по высоте. Называется ещё вес, 1.6 килограмма, и толщина в закрытом виде, 13 миллиметров.
Помимо того, четыре внутренних динамика будут щеголять шильдиком AKG; операционной системой будет выступать Windows 11.