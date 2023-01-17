Всплыли спецификации Galaxy Book3 Pro 360 и упоминания о Galaxy Book3, Book3 360, Book3 Pro, Book3 Ultra, Book2 Go

На презентации Samsung Unpacked выйдут в мир сразу несколько ноутбуков; некоторые параметры известны уже сейчас

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Первого февраля будет Unpacked, плановая презентация новинок от Samsung. Помимо моделей Galaxy S23, теперь мы точно можем ждать появления нескольких ноутбуков Galaxy.

Первоисточники новости - портал MySmartPrice и пользователь Твиттер по имени Ishan Agarwal. Для большинства из упомянутых в заголовке Galaxy Book называются только размеры их экранов; чуть больше повезло Galaxy Book3 Pro 360.

Итак, Galaxy Book3 и Galaxy Book3 360 будут предлагаться с диагональю 15 дюймов, в то время, как Galaxy Book3 Pro будет доступен в 14-дюймовой и 16-дюймовой версиях. В свою очередь, Galaxy Book3 Ultra и Book3 Pro 360 будут поставляться исключительно с 16-дюймовой диагональю экрана. Для Galaxy Book3 Pro 360, конвертируемого (2-в-1) ноутбука, приводится список параметров; изменений в сравнении с актуальным Book2 Pro 360 не так уж и мало.

Так, процессоры семейства Alder Lake будут заменены на i5-1340P или i7-1360P, оба располагают интегрированным графическим процессором серии Iris Xe. Экран увеличится с 15.6 дюйма до 16 дюймов. Оперативной памяти будет до 16 ГБ, накопитель на четвёртой версии PCI-Express будет вмещать до 1 ТБ. Аккумулятор на 76 ватт-часов будет заряжаться на скорости 65 ватт, и в комплект поставки будет положен стилус S-Pen. Матрица Super AMOLED будет давать 2880 точек по ширине и 1800 - по высоте. Называется ещё вес, 1.6 килограмма, и толщина в закрытом виде, 13 миллиметров.

Помимо того, четыре внутренних динамика будут щеголять шильдиком AKG; операционной системой будет выступать Windows 11.