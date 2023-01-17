Преемник iPhone 14, предположительно, выйдет в свет с Dynamic Island в 2024 году. Свежепоступившие сведения говорят, будущий "базовый iPhone" уже прошёл многие стадии проектировки и тестирования. Готовы даже макеты, позволяющие оценить внешность iPhone 15 глазами, а не в воображении

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Четырнадцатые iPhone первыми смогли исцелиться от так называемой моноброви... но, правда, не все, а лишь дорогие 14 Pro и 14 Pro Max.

Но предполагается, что свежайшее оформление экранного выреза почтит своим присутствием абсолютно все пятнадцатые iPhone, которые, соответственно, сейчас находятся в разработке.

Отдельные источники уже предлагают нам оценить, как это будет выглядеть в реальности. По мнению авторов макетов, базовый 15 по-прежнему будет обладать двойной основной камерой.

Макеты подаются в 2 цветах, белом (пользователь Твиттер по имени Apple Hub) и синем (пользователь Apple Track).

Помимо картинок, есть и порция свежей информации - о том, что iPhone 15 может уже быть близок к серийному производству.

Если дело так и пойдёт, текущий "дефолтный iPhone" может выйти из моды быстрее, чем ожидалось!