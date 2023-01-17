Слух | iPhone 15 почти готов к широкомасштабному производству (ft. Dynamic Island)
Преемник iPhone 14, предположительно, выйдет в свет с Dynamic Island в 2024 году. Свежепоступившие сведения говорят, будущий "базовый iPhone" уже прошёл многие стадии проектировки и тестирования. Готовы даже макеты, позволяющие оценить внешность iPhone 15 глазами, а не в воображении
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
Автор перевода:Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2202 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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