Зеленая полоса на экране блокировки: очередная проблема iPhone 14 Pro/Max вероятно будет исправлена в ближайшем обновлении

Ряд владельцев iPhone 14 Pro и Pro Max жалуются на мерцание и появление непонятных полосок на экране своих премиальных моделей. Характер проблемы, по слухам, программный, а исправление должно войти в состав следующего обновления iOS 16

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Старшие Pro-модели линейки iPhone 14 отличаются от стандартного iPhone 14 не только более высокой ценой и улучшенными характеристиками, но и экранами Dynamic Island. Как это порой бывает со всем инновационным, дисплеи двух топовых моделей оказались частично проблемными.

Ряд обладателей топовых iPhone пожаловались на Reddit о проблемах с экранами своих премиальных устройств. Владельцы сообщают о появлении зеленой или желтой полосы на дисплее вместо экрана блокировки или при включении аппарата.

Поначалу, глядя на снимки очень похожих дефектов, пользователи решили, что проблема аппаратная и присутствует только у устройств с дисплейными модулями от LG - при этом некоторым обладателям дефектных iPhone заменили смартфон по гарантии.

Однако чуть позже на ресурсе MacRumors заявили, что Apple уже в курсе данной проблемы и готовит программное исправление, которое будет включено в состав грядущего обновления iOS 16.2. Сама Apple - как обычно в таких случаях - не спешит давать комментарии или признавать наличие проблемы с дисплеями у премиальных смартфонов собственного производства.