Зеленая полоса на экране блокировки: очередная проблема iPhone 14 Pro/Max вероятно будет исправлена в ближайшем обновлении
Ряд владельцев iPhone 14 Pro и Pro Max жалуются на мерцание и появление непонятных полосок на экране своих премиальных моделей. Характер проблемы, по слухам, программный, а исправление должно войти в состав следующего обновления iOS 16
Старшие Pro-модели линейки iPhone 14 отличаются от стандартного iPhone 14 не только более высокой ценой и улучшенными характеристиками, но и экранами Dynamic Island. Как это порой бывает со всем инновационным, дисплеи двух топовых моделей оказались частично проблемными.
Ряд обладателей топовых iPhone пожаловались на Reddit о проблемах с экранами своих премиальных устройств. Владельцы сообщают о появлении зеленой или желтой полосы на дисплее вместо экрана блокировки или при включении аппарата.
Поначалу, глядя на снимки очень похожих дефектов, пользователи решили, что проблема аппаратная и присутствует только у устройств с дисплейными модулями от LG - при этом некоторым обладателям дефектных iPhone заменили смартфон по гарантии.
Однако чуть позже на ресурсе MacRumorsзаявили, что Apple уже в курсе данной проблемы и готовит программное исправление, которое будет включено в состав грядущего обновления iOS 16.2. Сама Apple - как обычно в таких случаях - не спешит давать комментарии или признавать наличие проблемы с дисплеями у премиальных смартфонов собственного производства.
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
Автор перевода:Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2947 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!