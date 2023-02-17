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Порт USB Type-C засветился на снимке прототипа iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro получит порт USB-C (Изображение: 9To5Mac, @URedditor)
Apple iPhone 15 Pro получит порт USB-C (Изображение: 9To5Mac, @URedditor)
Первый живой снимок iPhone 15 Pro появился в сети вместе с чертежами грядущего смартфона Apple. Фотография подтверждает, что яблочная компания все-таки решила перейти на USB-C
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Грядущий iPhone 15 Pro засветился на первом живом фото, где отчетливо видно, что в Apple все-таки решили перейти на USB Type-C. Снимок, который опубликовал @URedditor, также демонстрирует слегка измененный дизайн с большим скруглением углов. Видимо, производитель прислушался к пользователям, которым слишком "острые" грани iPhone "резали" руку.

Дополнительно в интернет просочились файлы с рендерами корпуса, которые опубликовал ресурс 9To5Mac. Первоисточником является производитель чехлов в Китае, потому достоверность демонстрируемого дизайна iPhone 15 Pro высокая. Визуализация также подтверждает наличие USB-C и позволяет понять, что модуль камеры у нового iPhone будет еще больше выступать из корпуса.

Источник также приводит наглядное сравнение скруглений на гранях корпуса между будущим Apple iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro - радиус явно стал больше. В идеале смартфон будет удобнее держать в руке. Однако не стоит забывать, что даже если утечка достоверная, Apple все еще может существенно изменить дизайн модели перед выпуском.

Снимок прототипа iPhone 15 Pro (Изображение: @URedditor)
Снимок прототипа iPhone 15 Pro
Рендер iPhone 15 Pro (Изображение: 9To5Mac)
Рендер iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro CAD. (Изображение: 9To5Mac)
iPhone 15 Pro CAD
Рендер iPhone 15 Pro (Изображение: 9To5Mac/@ianzelbo/Basic Apple Guy)
Рендер iPhone 15 Pro
Рендер iPhone 15 Pro (Изображение: 9To5Mac/@ianzelbo/Basic Apple Guy)
Рендер iPhone 15 Pro
Сравнение iPhone 11 Pro/14 Pro/15 Pro (Изображение: @ianzelbo)
Сравнение iPhone 11 Pro/14 Pro/15 Pro
Сравнение iPhone 14 Pro/15 Pro (Изображение: @ianzelbo)
Сравнение iPhone 14 Pro/15 Pro
iPhone 15 Pro (слева)/14 Pro (справа) (Изображение: @ianzelbo)
iPhone 15 Pro (слева)/14 Pro (справа)

Источник(и)

9To5Mac (1/2), @ianzelbo (1/2/3), @URedditor

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Daniel R Deakin, 2023-02-17 (Update: 2023-02-17)