Порт USB Type-C засветился на снимке прототипа iPhone 15 Pro

Грядущий iPhone 15 Pro засветился на первом живом фото, где отчетливо видно, что в Apple все-таки решили перейти на USB Type-C. Снимок, который опубликовал @URedditor, также демонстрирует слегка измененный дизайн с большим скруглением углов. Видимо, производитель прислушался к пользователям, которым слишком "острые" грани iPhone "резали" руку.
Дополнительно в интернет просочились файлы с рендерами корпуса, которые опубликовал ресурс 9To5Mac. Первоисточником является производитель чехлов в Китае, потому достоверность демонстрируемого дизайна iPhone 15 Pro высокая. Визуализация также подтверждает наличие USB-C и позволяет понять, что модуль камеры у нового iPhone будет еще больше выступать из корпуса.
Источник также приводит наглядное сравнение скруглений на гранях корпуса между будущим Apple iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro - радиус явно стал больше. В идеале смартфон будет удобнее держать в руке. Однако не стоит забывать, что даже если утечка достоверная, Apple все еще может существенно изменить дизайн модели перед выпуском.
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL. Тогда меня и начал притягивать мир цифровой электроники. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Пишу для Notebookcheck с 2012 года.
Автор перевода:Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2979 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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