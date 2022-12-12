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iPhone 14 Pro Max с изогнутым экраном? Специалист по ремонту создал iPhone будущего

iPhone 14 Pro Max с изогнутым экраном выглядит стильно (Изображение: @lipilipsi)
iPhone 14 Pro Max с изогнутым экраном выглядит стильно (Изображение: @lipilipsi)
Apple пока-что ни разу не устанавливала изогнутые экраны в iPhone. Один из специалистов по ремонту смартфонов яблочной компании решил визуализировать внешность вероятного iPhone из будущего, создав собственный прототип
Apple iPhone

Специалист по ремонту гаджетов  Apple предлагает очень интересную модификацию iPhone 14 Pro Max, которая понравится любителям инноваций. В своем профиле Twitter (@lipilipsi) инженер пишет о том, что все желающие получить iPhone 14 Pro Max с изогнутым экраном могут прислать смартфон для модификации по почте. На прикрепленном видео хорошо видно, что полученный гибрид по-прежнему работает хорошо, но рамки по бокам экрана стали визуально больше.

Как бы там ни было, все выполняемые модификации в подробностях показаны на втором видео. Процесс включает в себя уменьшение толщины металлической рамки: как именно это делалось неизвестно, но скорее всего это очень трудозатратный и долгий процесс. Откуда берется уже изогнутое стекло с сенсором, кстати говоря, тоже не сообщается.

Выглядит полученный аппарат действительно стильно и необычно, однако стоит понимать, что такая модификация навсегда лишает владельца iPhone официальной гарантии. 

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 год, 12 месяц > iPhone 14 Pro Max с изогнутым экраном? Специалист по ремонту создал iPhone будущего
Alex Alderson, 2022-12-12 (Update: 2022-12-12)