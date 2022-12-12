iPhone 14 Pro Max с изогнутым экраном? Специалист по ремонту создал iPhone будущего
Apple пока-что ни разу не устанавливала изогнутые экраны в iPhone. Один из специалистов по ремонту смартфонов яблочной компании решил визуализировать внешность вероятного iPhone из будущего, создав собственный прототип
Специалист по ремонту гаджетов Apple предлагает очень интересную модификацию iPhone 14 Pro Max, которая понравится любителям инноваций. В своем профиле Twitter (@lipilipsi) инженер пишет о том, что все желающие получить iPhone 14 Pro Max с изогнутым экраном могут прислать смартфон для модификации по почте. На прикрепленном видео хорошо видно, что полученный гибрид по-прежнему работает хорошо, но рамки по бокам экрана стали визуально больше.
Как бы там ни было, все выполняемые модификации в подробностях показаны на втором видео. Процесс включает в себя уменьшение толщины металлической рамки: как именно это делалось неизвестно, но скорее всего это очень трудозатратный и долгий процесс. Откуда берется уже изогнутое стекло с сенсором, кстати говоря, тоже не сообщается.
Выглядит полученный аппарат действительно стильно и необычно, однако стоит понимать, что такая модификация навсегда лишает владельца iPhone официальной гарантии.
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
Автор перевода:Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2923 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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