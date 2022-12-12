iPhone 14 Pro Max с изогнутым экраном? Специалист по ремонту создал iPhone будущего

Apple пока-что ни разу не устанавливала изогнутые экраны в iPhone. Один из специалистов по ремонту смартфонов яблочной компании решил визуализировать внешность вероятного iPhone из будущего, создав собственный прототип

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Специалист по ремонту гаджетов Apple предлагает очень интересную модификацию iPhone 14 Pro Max, которая понравится любителям инноваций. В своем профиле Twitter (@lipilipsi) инженер пишет о том, что все желающие получить iPhone 14 Pro Max с изогнутым экраном могут прислать смартфон для модификации по почте. На прикрепленном видео хорошо видно, что полученный гибрид по-прежнему работает хорошо, но рамки по бокам экрана стали визуально больше.

Как бы там ни было, все выполняемые модификации в подробностях показаны на втором видео. Процесс включает в себя уменьшение толщины металлической рамки: как именно это делалось неизвестно, но скорее всего это очень трудозатратный и долгий процесс. Откуда берется уже изогнутое стекло с сенсором, кстати говоря, тоже не сообщается.