OPPO Pad Air заменит Apple iPad по цене в два раза привлекательнее
Не далее, чем вчера компания OPPO представила миру свой доступный планшет Pad Air, разной достоверности слухи о котором витали в воздухе, как минимум, все последние месяцы. Новинка способна привлечь не только разумными характеристиками за приятную цену, но и, что в нынешние годы случается всё реже, приятным внешним видом. Усилий потребовалось не так много - оформить основную камеру поаккуратнее, да окрасить тыловую сторону в две отличающиеся шириной и цветом полосы, а не в один сплошной цвет.
Сведения о процессоре были известны заранее, Snapdragon 680. Он и приставленные к нему 4 ГБ оперативной памяти работают на 10.36-дюймовый [26.31 сантим.] экран разрешением 2000 x 1200, частотой обновления 60 герц, яркостью около 360 кандел на метр квадратный.
- Ёмкость аккумулятора: 7.1 А-ч [видимо, при напряжении 3.7 В]
Поддерживается зарядка на мощности до 18 ватт и карты памяти micro-SD, чтобы дополнить не самую объёмистую постоянную память на 64 ГБ. [Её тип, вероятно - eMMC.] Отметим, есть и более дорогая конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Цена базовой сборки указана, как 1300 юаней, или 11 с половиной тысяч российских рублей по курсу на 24 мая. За отдельные деньги производитель с радостью продаст сопутствующие товары к этому планшету - стилус, отсоединяемую клавиатуру и так далее.
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Запись пользователя OPPO - Weibo, 23 мая 2022 года