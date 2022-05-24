OPPO Pad Air заменит Apple iPad по цене в два раза привлекательнее

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Не далее, чем вчера компания OPPO представила миру свой доступный планшет Pad Air, разной достоверности слухи о котором витали в воздухе, как минимум, все последние месяцы. Новинка способна привлечь не только разумными характеристиками за приятную цену, но и, что в нынешние годы случается всё реже, приятным внешним видом. Усилий потребовалось не так много - оформить основную камеру поаккуратнее, да окрасить тыловую сторону в две отличающиеся шириной и цветом полосы, а не в один сплошной цвет.

Сведения о процессоре были известны заранее, Snapdragon 680. Он и приставленные к нему 4 ГБ оперативной памяти работают на 10.36-дюймовый [26.31 сантим.] экран разрешением 2000 x 1200, частотой обновления 60 герц, яркостью около 360 кандел на метр квадратный.

Ёмкость аккумулятора: 7.1 А-ч [видимо, при напряжении 3.7 В]

Поддерживается зарядка на мощности до 18 ватт и карты памяти micro-SD, чтобы дополнить не самую объёмистую постоянную память на 64 ГБ. [Её тип, вероятно - eMMC.] Отметим, есть и более дорогая конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Цена базовой сборки указана, как 1300 юаней, или 11 с половиной тысяч российских рублей по курсу на 24 мая. За отдельные деньги производитель с радостью продаст сопутствующие товары к этому планшету - стилус, отсоединяемую клавиатуру и так далее.