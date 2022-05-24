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OPPO Pad Air заменит Apple iPad по цене в два раза привлекательнее

Долгожданный Pad Air, наконец, представлен миру (Изображение: OPPO)
Долгожданный Pad Air, наконец, представлен миру (Изображение: OPPO)
Он оснащён экраном диагональю 10.4 дюйма, процессором Snapdragon и 4 ГБ либо 6 ГБ оперативной памяти
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇳🇱 ...
Android свежие релизы планшеты из Китая

Не далее, чем вчера компания OPPO представила миру свой доступный планшет Pad Air, разной достоверности слухи о котором витали в воздухе, как минимум, все последние месяцы. Новинка способна привлечь не только разумными характеристиками за приятную цену, но и, что в нынешние годы случается всё реже, приятным внешним видом. Усилий потребовалось не так много - оформить основную камеру поаккуратнее, да окрасить тыловую сторону в две отличающиеся шириной и цветом полосы, а не в один сплошной цвет.

Сведения о процессоре были известны заранее, Snapdragon 680. Он и приставленные к нему 4 ГБ оперативной памяти работают на 10.36-дюймовый [26.31 сантим.] экран разрешением 2000 x 1200, частотой обновления 60 герц, яркостью около 360 кандел на метр квадратный.

  • Ёмкость аккумулятора: 7.1 А-ч [видимо, при напряжении 3.7 В]

Поддерживается зарядка на мощности до 18 ватт и карты памяти micro-SD, чтобы дополнить не самую объёмистую постоянную память на 64 ГБ. [Её тип, вероятно - eMMC.] Отметим, есть и более дорогая конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Цена базовой сборки указана, как 1300 юаней, или 11 с половиной тысяч российских рублей по курсу на 24 мая. За отдельные деньги производитель с радостью продаст сопутствующие товары к этому планшету - стилус, отсоединяемую клавиатуру и так далее.

OPPO Pad Air ...
OPPO Pad Air ...
... запущен в плаванье, и фирменные аксессуары за компанию
... запущен в плаванье, и фирменные аксессуары за компанию

Источник(и)

Запись пользователя OPPO - Weibo, 23 мая 2022 года

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 5132 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2125 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2022-05-24 (Update: 2022-05-24)