Notebookcheck Logo
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Bluetti AC300 поможет запитать весь дом на случай отключения энергии

AC300 сможет запитать самую разную технику. Есть и беспроводная зарядка для смартфона и прочих насущных мелочей (Изображение: Bluetti)
AC300 сможет запитать самую разную технику. Есть и беспроводная зарядка для смартфона и прочих насущных мелочей (Изображение: Bluetti)
Модульная система автономного питания от Bluetti доступна в продаже в нескольких странах. Она сохранит до 12 киловатт-часов энергии на непредвиденный случай и умеет заряжаться от различных источников
Polly Allcock, 🇺🇸 🇫🇷 ...
гаджет аксессуары для умного дома

Представленную ещё в прошлом году систему питания Bluetti AC300 теперь можно купить в Канаде. Как и, разумеется, в США и многих странах ЕС. Цена AC300 = около 11 тысяч российских рублей, по курсу на 24 мая. Набор из AC300 и одного аккумуляторного блока B300 стóит 3700 долларов США, или больше 21 тысяч российских рублей.

Зачем мне покупать эту штуковину, озадаченно спросит читатель. Дело состоит в том, что эта система автономного питания позволит обеспечить энергией целый дом! Можно будет свободно включать в сеть пылесосы, холодильники, заряжать телефоны и ноутбуки, даже если на проводах, идущих от местной сети электроснабжения к дому, нет ни единого вольта напряжения.

AC300, коробка с преобразователями и прочей электроникой размерами 52 на 32 на 36 сантим., дополняется одним, двумя, тремя или четырьмя аккумуляторными модулями B300, каждый - по чуть более, чем 3 гигаватт-часа. Доступный максимум = 12 с четвертью гигаватт-часов. Производитель считает, что при разумном использовании такая система позволит автономно жить несколько дней, пока электрики восстанавливают обвалившиеся под весом пушистого, тяжёлого снега провода.

Заряжать аккумуляторы можно как от розетки (на изменяемой мощности от 1.8 до 3 киловатт), так и от других источников, в том числе, от солнечной энергии, от автомобиля, от генератора, от автомобильного аккумулятора и так далее.

Помимо самых обычных розеток, AC300 несёт на себе порты USB и USB-C для прямой зарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов. Есть и две площадки беспроводной зарядки на мощности до 15 ватт. Помимо населённых пунктов с не самым стабильным электроснабжением, подобный товар отлично впишется в сделанный своими силами дом на колёсах.

Источник(и)

BLUETTI announces it is offering its AC300 in Canada - Canadian Manufacturing, 19 мая 2022 года

OPPO Pad Air заменит Apple iPad по ...
Polly Allcock
Автор исходного текста: Polly Allcock - Автор материалов - 329 статей на Notebookcheck c 2021 года
Мир технологий был любопытен мне всегда, сколько себя помню. С детства любила хитрые электронные штуки и пыталась понять, что, где и как устроено. Мой трудовой опыт после окончания университета включает в себя несколько финансовых, рекламных компаний, а также компаний по созданию роботизированных разработок.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2125 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 05 > Bluetti AC300 поможет запитать весь дом на случай отключения энергии
Polly Allcock, 2022-05-24 (Update: 2022-05-24)