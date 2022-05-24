Bluetti AC300 поможет запитать весь дом на случай отключения энергии

Модульная система автономного питания от Bluetti доступна в продаже в нескольких странах. Она сохранит до 12 киловатт-часов энергии на непредвиденный случай и умеет заряжаться от различных источников

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Представленную ещё в прошлом году систему питания Bluetti AC300 теперь можно купить в Канаде. Как и, разумеется, в США и многих странах ЕС. Цена AC300 = около 11 тысяч российских рублей, по курсу на 24 мая. Набор из AC300 и одного аккумуляторного блока B300 стóит 3700 долларов США, или больше 21 тысяч российских рублей.

Зачем мне покупать эту штуковину, озадаченно спросит читатель. Дело состоит в том, что эта система автономного питания позволит обеспечить энергией целый дом! Можно будет свободно включать в сеть пылесосы, холодильники, заряжать телефоны и ноутбуки, даже если на проводах, идущих от местной сети электроснабжения к дому, нет ни единого вольта напряжения.

AC300, коробка с преобразователями и прочей электроникой размерами 52 на 32 на 36 сантим., дополняется одним, двумя, тремя или четырьмя аккумуляторными модулями B300, каждый - по чуть более, чем 3 гигаватт-часа. Доступный максимум = 12 с четвертью гигаватт-часов. Производитель считает, что при разумном использовании такая система позволит автономно жить несколько дней, пока электрики восстанавливают обвалившиеся под весом пушистого, тяжёлого снега провода.

Заряжать аккумуляторы можно как от розетки (на изменяемой мощности от 1.8 до 3 киловатт), так и от других источников, в том числе, от солнечной энергии, от автомобиля, от генератора, от автомобильного аккумулятора и так далее.

Помимо самых обычных розеток, AC300 несёт на себе порты USB и USB-C для прямой зарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов. Есть и две площадки беспроводной зарядки на мощности до 15 ватт. Помимо населённых пунктов с не самым стабильным электроснабжением, подобный товар отлично впишется в сделанный своими силами дом на колёсах.