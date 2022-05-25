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Phison - крупнейший производитель контроллеров NVMe SSD - пару месяцев тому назад заявил, что новые накопители с поддержкой PCIe 5.0 могут потребовать активное охлаждение из-за сильного нагрева чипа. Однако глядя на первые SSD на базе PCIe 5.0 от Apacer можно утверждать, что на практике дела обстоят лучше, чем казалось. По крайней мере, если толщина радиатора для вас не имеет значения.

Предпродажные образцы грядущих NVMe SSD от Apacer с поддержкой скоростного интерфейса PCIe 5.0 сейчас демонстрируются на выставке Computex - в продажу они поступят, скорее всего, примерно одновременно с новыми процессорами AMD. Скорость очень высокая: до 13000 МБ/с при чтении и до 12000 МБ/с при записи. Показатели значительно выше, чем у PCIe 4.0, но не ровно в два раза, как ожидалось ранее.

Apacer AS2280F5 - это стандартная версия нового накопителя, который будет оснащен алюминиевым радиатором с достаточным для эффективного охлаждения количеством ребер. Данная модель также оснащена особыми механизмами сбережения данных даже при условии перегрева. Модель Zadak TWSG5 дополнительно будет комплектоваться графеновой термопрокладкой, которая позволит устанавливать накопитель в компактных системах и ноутбуках.

Цены на новые SSD компания Apacer пока не разглашает, но заранее сообщает о 5-летней гарантии - хорошая новость для всех, кто боится, что перегрев скажется на долговечности работы устройств.