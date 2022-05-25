Notebookcheck Logo
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Computex 2022 | Apacer показала первые потребительские NVMe SSD с поддержкой PCIe 5.0

Накопитель серии Zadak (Изображение: Apacer)
Накопитель серии Zadak (Изображение: Apacer)
Контроллер SSD с поддержкой PCIe 5.0 греется сильнее, но Apacer по-прежнему использует пассивное охлаждение. Новые накопители с поддержкой NVMe 2.0 обладают массивными алюминиевыми радиаторами с графеновыми термопрокладками
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇳🇱 ...
PC и всё, что связано с ним ноутбуки хранение данных

Phison - крупнейший производитель контроллеров NVMe SSD - пару месяцев тому назад заявил, что новые накопители с поддержкой PCIe 5.0 могут потребовать активное охлаждение из-за сильного нагрева чипа. Однако глядя на первые SSD на базе PCIe 5.0 от Apacer можно утверждать, что на практике дела обстоят лучше, чем казалось. По крайней мере, если толщина радиатора для вас не имеет значения.

Предпродажные образцы грядущих NVMe SSD от Apacer с поддержкой скоростного интерфейса PCIe 5.0 сейчас демонстрируются на выставке Computex - в продажу они поступят, скорее всего, примерно одновременно с новыми процессорами AMD. Скорость очень высокая: до 13000 МБ/с при чтении и до 12000 МБ/с при записи. Показатели значительно выше, чем у PCIe 4.0, но не ровно в два раза, как ожидалось ранее.

Apacer AS2280F5 - это стандартная версия нового накопителя, который будет оснащен алюминиевым радиатором с достаточным для эффективного охлаждения количеством ребер. Данная модель также оснащена особыми механизмами сбережения данных даже при условии перегрева. Модель Zadak TWSG5 дополнительно будет комплектоваться графеновой термопрокладкой, которая позволит устанавливать накопитель в компактных системах и ноутбуках.

Цены на новые SSD компания Apacer пока не разглашает, но заранее сообщает о 5-летней гарантии - хорошая новость для всех, кто боится, что перегрев скажется на долговечности работы устройств.

Стандартная модель AS2280F5 (Изображение: Apacer)
Стандартная модель AS2280F5 (Изображение: Apacer)

Источник(и)

Apacer

WCCFTech

Bogdan Solca
Автор исходного текста: Bogdan Solca - Senior Tech Writer - 1758 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: Facebook
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2781 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 05 > Apacer показала первые потребительские NVMe SSD с поддержкой PCIe 5.0
Bogdan Solca, 2022-05-25 (Update: 2022-05-25)