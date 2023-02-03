Тесты DirectStorage 1.1 в игре Forspoken показывают отсутствие существенной разницы между SSD с поддержкой PCIe 3.0, 4.0 и 5.0

Сравнительное тестирование современных PCIe 5.0 SSD и накопителей с поддержкой более старых интерфейсов в Forspoken с поддержкой технологии DirectStorage показало несущественную разницу в скорости загрузки. Удивительно, но в паре с наиболее быстрыми PCIe 5.0 SSD частота кадров была нестабильной

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Forspoken - первая игра с поддержкой API Microsoft DirectStorage, которые призваны сделать загрузку игр практически мгновенной. Первоначальные тесты версии DirectStorage 1.0 продемонстрировали некоторое ускорение загрузки даже в системах с HDD, однако намного более быстрыми оказались сборки с SATA и NVMe SSD, разница между которыми, кстати, оказалась несущественной. Благодаря релизу Forspoken, которая поддерживает улучшенную версию DirectStorage 1.1, удалось выяснить, что влияние типа SSD на скорость загрузки минимальное. Специалисты Compusemble по результатам своих тестов смогли показать, что NVMe SSD с поддержкой PCIe 3.0 чуть-чуть отстает от модели PCIe 5.0. В свою очередь, разница между накопителями PCIe 4.0 и PCIe 5.0 практически отсутствует. Кроме того, внутриигровой бенчмарк показывает нестабильную частоту кадров у системы с PCIe 5.0 SSD в некоторых сценах.

Теперь к конкретике: PCIe 5.0 SSD с контроллером Phison E26 сумел загрузить все сцены бенчмарка за 10.483 секунд. Сразу же за ним по времени идет Samsung 990 Pro с поддержкой PCIe 4.0, который справился за 10.872 секунд. Результат ADATA XPG SX8200 Pro с поддержкой PCIe 3.0 чуть хуже и составляет 13.838 секунд. При этом частота кадров действительно была менее стабильной у системы на базе PCIe 5.0 SSD. В нескольких сценах поначалу показатель был самым высоким среди соперников, но затем просел ниже уровня накопителей PCIe 4.0 и PCIe 3.0 в последних сценах. Вполне вероятно, что проблема связана с особенностями загрузки текстур и, возможно, может быть исправлена в будущем.

Compusemble дополнительно уточнили, что контроллер Phison E26, что установлен на PCIe 5.0 SSD, поддерживает чипы памяти со скоростью передачи данных 2400 МТ/с, но у тестируемого накопителя установлены чипы на 1600 MT/с. Более быстрые чипы должны поступить на рынок во втором квартале 2023, но принесут ли они заметное увеличение пропускной способности пока неизвестно. В этом году должно выйти еще несколько игр с поддержкой DirectStorage и - мы надеемся - технология будет более оптимизирована к тому времени.