SSD в новом MacBook Pro 14 на базе M2 Pro на 40% медленнее предыдущей модели

Новый MacBook Pro на базе M2 Pro получили серьезный даунгрейд скорости SSD по сравнению с предшественником на M1 Pro. Различные независимые тесты показывают снижение скорости на 15% - 40%. Причина кроется в использовании новых чипов памяти с более высокой плотностью хранения данных

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Apple MacBook Pro на базе нового процессора M2 Pro уже появились с продаже. Ранее проблемы с более медленным SSD уже затрагивали модели с малой емкостью (128 ГБ), но у новых моделей на чипах M2 Pro явление усугубилось и отставание по скорости от предшественников на M1 Pro увеличилось.

Как утверждает автор YouTube-канала ZONEofTECH, накопитель на 512 ГБ в старом MacBook Pro 14 (M1 Pro) на 18% быстрее при записи данных (3450 МБ/с) и на 50% быстрее при чтении данных (4081 МБ/с) по сравнению с новым 512-ГБ MacBook Pro 14 (2929 МБ/с при записи и 2703 МБ/с при чтении). Тестирование проводилось в бенчмарке AJA system test disk benchmark с использованием 16-ГБ видеофайла.

По мнению ZONEofTECH проблема состоит в том, что Apple использует всего один чип памяти в SSD новой модели, тогда как у предыдущей модели их было два (но с меньше плотностью памяти), за счет чего пропускная способность контроллера при одновременной записи/чтении с двумя чипами была выше.

Чуть позднее ресурс 9to5Mac подтвердил, что в новом MacBook Pro 14 действительно установлен всего один чип флеш-памяти. Для сравнения, у предыдущей модели с 256 ГБ памяти было распаяно два чипа Kioxia на 128 ГБ, а у версии на 512 ГБ целых четыре с обеих сторон платы.

В новой модели используются память с более высокой плотностью хранения данных, в результате чего для базовой 256-ГБ модели нужен всего один такой чип.

Тесты 9to5Mac демонстрируют 20% снижение скорости записи и 40% снижение скорости чтения в бенчмарке Blackmagicdesign Disk Speed. Разборка 512-ГБ MacBook Pro 14 показала, что на плате виднеется один 256-ГБ чип - второй расположен на ее обратной стороне. Рядом с чипом заметно посадочное место под второй чип памяти.

Переход производителя на более современную и емкую память - это хорошо, но деградация скорости у новой модели расстраивает. В то же время, чисто на практике разница в скорости не должна ощущаться так остро, как это предполагают цифры в бенчмарках. ZONEofTECH продемонстрировал в своем видео, что основанный на M2 Pro MacBook Pro 14 порой может быть даже быстрее при копировании файлов, однако импорт данных в Lightroom оказался в 2.25 раза медленнее.

Как бы там ни было, общая производительность системы у моделей на M2 Pro все равно выше по сравнению с предшественниками на M1 Pro за счет более мощных ядер даже с учетом несколько медленного SSD. В большинстве задач разницу почувствовать и вовсе сложно. Избежать данной проблемы можно только одним способом - купить MacBook Pro в конфигурации как минимум с 1 ТБ памяти.

Для желающих сэкономить, вероятно, есть смысл выбрать версию MBP на M1 Pro.