Проблема Apple Watch, существовавшая на протяжении 7 лет, наконец исправлена в обновлении watchOS 8.5
В понедельник компания Apple начала разворачивать обновление watchOS 8.5, наряду с апдейтами для многих других своих устройств. Список изменений скромный, однако описание некоторых новых функций, которые были реализованы, дается в отдельном документе техподдержки. Как показано на скриншоте ниже, Apple реализовала новый режим восстановления - к сожалению, без новых недостатков тоже не обошлось.
Для начала, новая функция полного восстановления доступна только если часы Apple Watch обновлены до watchOS 8.5 или более новой версии. Это автоматически делает модели первого и второго поколения несовместимыми с этой функцией. Есть требования и к самому смартфону: восстановление будет работать только на iOS версии 15.4, а также только на iPhone 6s и новее.
Для начала процедуры восстановления следует разблокировать ваш iPhone и включить на нем Bluetooth и Wi-Fi. Чтобы запустить восстановление следует установить Apple Watch на зарядку и дважды нажать на кнопку, расположенную под Digital Crown. При этом на iPhone отобразиться уведомление о старте процедуры сброса, но только если он находится неподалеку.
Дополнительно в Apple уточняют, что восстановление доступно только через сеть в 2.4-ГГц диапазоне - 5-ГГц Wi-Fi не поддерживается. Также восстановление недоступно в сетях, где используется механизм аутентификации по стандарту 802.1X.
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Apple в r/AppleWatch, Daniel Cañibano - Изображение