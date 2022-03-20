Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Проблема Apple Watch, существовавшая на протяжении 7 лет, наконец исправлена в обновлении watchOS 8.5

Apple Watch с watchOS 8.5 на борту теперь можно восстановить с iPhone (Изображение: Daniel Cañibano)
Apple Watch с watchOS 8.5 на борту теперь можно восстановить с iPhone (Изображение: Daniel Cañibano)
Известный факт: у смарт-часов Apple Watch нет порта, из-за чего сделать полный аппаратный сброс невозможно. Однако, в недавнем обновлении watchOS 8.5, Apple наконец исправила этот досадный недостаток на всех моделях умных часов начиная с 3 по 7 поколение
Alex Alderson, 🇺🇸
Apple умные часы носимая электроника
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

В понедельник компания Apple начала разворачивать обновление watchOS 8.5, наряду с апдейтами для многих других своих устройств. Список изменений скромный, однако описание некоторых новых функций, которые были реализованы, дается в отдельном документе техподдержки. Как показано на скриншоте ниже, Apple реализовала новый режим восстановления - к сожалению, без новых недостатков тоже не обошлось.

Для начала, новая функция полного восстановления доступна только если часы Apple Watch обновлены до watchOS 8.5 или более новой версии. Это автоматически делает модели первого и второго поколения несовместимыми с этой функцией. Есть требования и к самому смартфону: восстановление будет работать только на iOS версии 15.4, а также только на iPhone 6s и новее.

Для начала процедуры восстановления следует разблокировать ваш iPhone и включить на нем Bluetooth и Wi-Fi. Чтобы запустить восстановление следует установить Apple Watch на зарядку и дважды нажать на кнопку, расположенную под Digital Crown. При этом на iPhone отобразиться уведомление о старте процедуры сброса, но только если он находится неподалеку.

Дополнительно в Apple уточняют, что восстановление доступно только через сеть в 2.4-ГГц диапазоне - 5-ГГц Wi-Fi не поддерживается. Также восстановление недоступно в сетях, где используется механизм аутентификации по стандарту 802.1X.

(Изображение: Apple)

Источник(и)

Apple в r/AppleWatch, Daniel Cañibano - Изображение

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

Apple M1 Ultra сравнили с RTX 3090 в целом ряде тестов (Изображение: Apple / NVIDIA / Square Enix - редактировано)
GeForce RTX 3090 против Apple M1 Ultra: Кто кого раскатает? 18/03/2022
Изображение: Apple
Самый мощный и удобный: iPad Air перешел на Apple M1, получил поддержку 5G и Center Stage 08/03/2022
Изображение: Apple
Apple представила обновленный iPhone SE на базе чипа A15 Bionic с поддержкой 5G 08/03/2022
Изображение: Apple - снимок экрана
Apple представила Mac Studio, очень толстый Mac mini с процессором Apple M1 Ultra 08/03/2022
Новый патент Apple намекает на возрождение дизайна былых дней (Изображение: Wikipedia)
Apple запатентовала компьютер, встроенный в клавиатуру. Будущие Mac могут вернуть нас назад во времени 27/02/2022
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5314 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2703 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 03 > Проблема Apple Watch, существовавшая на протяжении 7 лет, наконец исправлена в обновлении watchOS 8.5
Alex Alderson, 2022-03-20 (Update: 2022-03-20)

 