Apple представила обновленный iPhone SE на базе чипа A15 Bionic с поддержкой 5G

Камера также получила массивный апгрейд: 12-МП фотосенсор с диафрагмой f/1.8 обеспечивает поддержку Smart HDR 4, Deep Fusion, новых стилей съемки и портретного режима. Оптимизированные алгоритмы съемки теперь обеспечивают идеальную детализацию и освещение лица даже при самых сложных условиях съемки. Новое ПО камеры также учитывает многие дополнительные параметры для верного отображения оттенка кожи, в том числе и при плохом освещении. Сигнальный процессор, встроенный в A15 Bionic позволяет снимать качественное и плавное видео без шума с точной цветопередачей даже при плохом освещении.

Наконец, Apple утверждает, что новый iPhone SE производится с увеличенным использованием переработанных материалов. Теперь из переработки производится не только коробка и корпус устройства, но также материнская плата и даже редкоземельные магниты для таких компонентов, как Taptic Engine.

iPhone SE будет доступен в версиях с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти по цене от $429. Продажи смартфона стартуют 18 марта, а предварительные заказы принимаются уже сейчас.