Apple представила обновленный iPhone SE на базе чипа A15 Bionic с поддержкой 5G
Сегодня компания Apple представила обновленную версию полюбившегося многим iPhone SE, который получил множество инноваций, но сохранил главное - легендарный классический дизайн старых iPhone.
Благодаря современной iOS 15 и мощному чипу Apple A15 Bionic, новая модель получила доступ к таким возможностям, как 5G, Smart HDR 4, Deep Fusion и так далее. Корпус смартфона по-прежнему выполнен из комбинации авиационного алюминия и стекла, а диагональ дисплея все так же составляет 4.7 дюйма - самое то для фанатов компактных смартфонов. Стекло у новинки с обеих сторон такое же прочное, как и у iPhone 13/Pro, но на этом сходство со старшими моделями не заканчивается - корпус новинки также обладает влагозащитой IP67. Для защиты личных данных, приложений и авторизации на сервисах используется сканер отпечатков Touch ID, месторасположение его не изменилось.
Современный чипсет A15 Bionic подарил модели высокую производительность, современные возможности и поддержку актуального стандарта связи 5G. Процессорная часть этого чипа сочетает в себе два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра, которые призваны сделать iPhone SE в 1.8 раза быстрее старого iPhone 8. Нейропроцессор с 16 ядрами обеспечивает вычислительную мощность 15.8 триллионов операций в секунду в алгоритмах машинного обучения. За счет него iPhone SE теперь поддерживает современные возможности, которые делают жизнь проще: распознавание текста с камеры в реальном времени, сервисы дополненной реальности и многое другое.
Apple также сообщает, что новинка получила современную улучшенную батарею, которая вместе с оптимизированными алгоритмами iOS 15 и высокой энергоэффективностью A15 Bionic обеспечит отличную автономность. В этом плане новый iPhone SE будет превосходить предыдущие поколения. Дополнительно сообщается о поддержке беспроводной зарядки Qi и быстрой проводной зарядки.
Камера также получила массивный апгрейд: 12-МП фотосенсор с диафрагмой f/1.8 обеспечивает поддержку Smart HDR 4, Deep Fusion, новых стилей съемки и портретного режима. Оптимизированные алгоритмы съемки теперь обеспечивают идеальную детализацию и освещение лица даже при самых сложных условиях съемки. Новое ПО камеры также учитывает многие дополнительные параметры для верного отображения оттенка кожи, в том числе и при плохом освещении. Сигнальный процессор, встроенный в A15 Bionic позволяет снимать качественное и плавное видео без шума с точной цветопередачей даже при плохом освещении.
Наконец, Apple утверждает, что новый iPhone SE производится с увеличенным использованием переработанных материалов. Теперь из переработки производится не только коробка и корпус устройства, но также материнская плата и даже редкоземельные магниты для таких компонентов, как Taptic Engine.
iPhone SE будет доступен в версиях с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти по цене от $429. Продажи смартфона стартуют 18 марта, а предварительные заказы принимаются уже сейчас.