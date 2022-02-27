Notebookcheck
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Apple запатентовала компьютер, встроенный в клавиатуру. Будущие Mac могут вернуть нас назад во времени

Новый патент Apple намекает на возрождение дизайна былых дней (Изображение: Wikipedia)
Новый патент Apple намекает на возрождение дизайна былых дней (Изображение: Wikipedia)
iMac - это компьютер, встроенный в монитор, так? Для работы надо лишь добавить клавиатуру и мышь. Вскоре мы можем увидеть обратное положение дел - Mac, встроенный в клавиатуру, к которому нужно будет добавить монитор
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple PC и всё, что связано с ним слухи неттопы и платформы аксессуары
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Обнаруженный на днях патент Apple, названный "компьютер внутри устройства ввода", напоминает нам про дни Apple II - и может, потенциально, стать основой для реального товара, который может выйти в ближайшие годы.

Если бы действительно вышел Mac, упакованный в корпус от клавиатуры (например, той же Magic Keyboard), такой компьютер был бы сравним с ноутбуком или планшетом по портативности. Если не считать очевидных ограничений, конечно - потребности в источнике питания, в мыши и в экране для любой полноценной работы.

По крайней мере, мы точно знаем, что процессоры Apple серии M готовы работать с пассивным охлаждением, давая отличное быстродействие и не занимая много места.

Стоит отметить, что подобный товар отнюдь не стал бы уникальным на рынке потребительской электроники недавних лет. Клавиатуры со встроенным в неё компьютером какое-то время выпускала, например, китайская торговая марка PiPO - они именовались KB1 и KB2. Раскладные и даже с собственным аккумулятором, они огорчали лишь тем, что работали от скромного Intel Atom, а не рвущего всех в клочьях Apple M1.

Source(s)

Apple Invents a new Mac Computer Device that takes on the form factor of their Magic Keyboard - Business Insider, 24 февраля 2022 года

United States Patent Application: 20220057845 - US Patent & Trademark Office, 24 февраля 2022 года

The PiPO KB2 packs a Windows 10 PC inside a tiny foldable keyboard - Windows Central, 18 апреля 2016 года

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Google признала проблемы с Wi-Fi у ...
Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4835 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2082 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2022-02-27 (Update: 2022-02-27)

 