Apple запатентовала компьютер, встроенный в клавиатуру. Будущие Mac могут вернуть нас назад во времени
Обнаруженный на днях патент Apple, названный "компьютер внутри устройства ввода", напоминает нам про дни Apple II - и может, потенциально, стать основой для реального товара, который может выйти в ближайшие годы.
Если бы действительно вышел Mac, упакованный в корпус от клавиатуры (например, той же Magic Keyboard), такой компьютер был бы сравним с ноутбуком или планшетом по портативности. Если не считать очевидных ограничений, конечно - потребности в источнике питания, в мыши и в экране для любой полноценной работы.
По крайней мере, мы точно знаем, что процессоры Apple серии M готовы работать с пассивным охлаждением, давая отличное быстродействие и не занимая много места.
Стоит отметить, что подобный товар отнюдь не стал бы уникальным на рынке потребительской электроники недавних лет. Клавиатуры со встроенным в неё компьютером какое-то время выпускала, например, китайская торговая марка PiPO - они именовались KB1 и KB2. Раскладные и даже с собственным аккумулятором, они огорчали лишь тем, что работали от скромного Intel Atom, а не рвущего всех в клочьях Apple M1.
Source(s)
Apple Invents a new Mac Computer Device that takes on the form factor of their Magic Keyboard - Business Insider, 24 февраля 2022 года
United States Patent Application: 20220057845 - US Patent & Trademark Office, 24 февраля 2022 года
The PiPO KB2 packs a Windows 10 PC inside a tiny foldable keyboard - Windows Central, 18 апреля 2016 года