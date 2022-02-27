Apple запатентовала компьютер, встроенный в клавиатуру. Будущие Mac могут вернуть нас назад во времени

iMac - это компьютер, встроенный в монитор, так? Для работы надо лишь добавить клавиатуру и мышь. Вскоре мы можем увидеть обратное положение дел - Mac, встроенный в клавиатуру, к которому нужно будет добавить монитор

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Обнаруженный на днях патент Apple, названный "компьютер внутри устройства ввода", напоминает нам про дни Apple II - и может, потенциально, стать основой для реального товара, который может выйти в ближайшие годы.

Если бы действительно вышел Mac, упакованный в корпус от клавиатуры (например, той же Magic Keyboard), такой компьютер был бы сравним с ноутбуком или планшетом по портативности. Если не считать очевидных ограничений, конечно - потребности в источнике питания, в мыши и в экране для любой полноценной работы.

По крайней мере, мы точно знаем, что процессоры Apple серии M готовы работать с пассивным охлаждением, давая отличное быстродействие и не занимая много места.

Стоит отметить, что подобный товар отнюдь не стал бы уникальным на рынке потребительской электроники недавних лет. Клавиатуры со встроенным в неё компьютером какое-то время выпускала, например, китайская торговая марка PiPO - они именовались KB1 и KB2. Раскладные и даже с собственным аккумулятором, они огорчали лишь тем, что работали от скромного Intel Atom, а не рвущего всех в клочьях Apple M1.