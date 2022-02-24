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Google признала проблемы с Wi-Fi у Pixel 6 и Pixel 6 Pro - исправление выйдет вместе с мартовским патчем безопасности

Google исправит проблемы с Wi-Fi у Pixel 6 и Pixel 6 Pro (Изображение: Google)
Google исправит проблемы с Wi-Fi у Pixel 6 и Pixel 6 Pro (Изображение: Google)
Google прислушалась к жалобам пользователей и исправит ошибку работы Wi-Fi у смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Исправление придет вместе с ближайшим обновлением патча безопасности системы
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android Google Pixel смартфоны и всё, что связано с ними кринж и фэйспалм
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Несмотря на активную работу Google над обновлениями Android для собственных смартфонов линейки Pixel, после их установки частенько возникают проблемы разного рода. Такая же участь постигла и самые актуальные модели в линейке - Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Так, обновление с февральским патчем безопасности сломало Wi-Fi и Bluetooth на некоторых устройствах.

Google официально признала данную проблему у Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, ответив в ветке r/GooglePixel. Однако исправление несколько задержится - оно войдет в состав мартовского патча безопасности. Сообщается также, что у тех, кто не обновлялся до февральского патча, все работает стабильно, но используя устаревшую систему безопасности вы рискуете своим данными.

В качестве временного решения на ресурсе Android Police предлагают установить бета-версию Android 12L до выхода обновления с исправлениями работы Wi-Fi. Правда, в таком случае есть свой недостаток - предварительные версии прошивки обычно не слишком стабильны, а также обладают рядом неработающих функций.

Источник(и)

Reddit 

Android Police

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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 859 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2681 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Anil Ganti, 2022-02-24 (Update: 2022-02-24)

 