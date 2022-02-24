Google признала проблемы с Wi-Fi у Pixel 6 и Pixel 6 Pro - исправление выйдет вместе с мартовским патчем безопасности

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Несмотря на активную работу Google над обновлениями Android для собственных смартфонов линейки Pixel, после их установки частенько возникают проблемы разного рода. Такая же участь постигла и самые актуальные модели в линейке - Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Так, обновление с февральским патчем безопасности сломало Wi-Fi и Bluetooth на некоторых устройствах.

Google официально признала данную проблему у Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, ответив в ветке r/GooglePixel. Однако исправление несколько задержится - оно войдет в состав мартовского патча безопасности. Сообщается также, что у тех, кто не обновлялся до февральского патча, все работает стабильно, но используя устаревшую систему безопасности вы рискуете своим данными.

В качестве временного решения на ресурсе Android Police предлагают установить бета-версию Android 12L до выхода обновления с исправлениями работы Wi-Fi. Правда, в таком случае есть свой недостаток - предварительные версии прошивки обычно не слишком стабильны, а также обладают рядом неработающих функций.