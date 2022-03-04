Мобильная точка доступа ZTE с поддержкой Wi-Fi 7 и 5G обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит/с

Телекоммуникационное оборудование для клиента (CPE) обычно используется для создания небольших сетей в помещениях с использованием стандарта 5G. Устройство подобного рода показала ZTE (MC888 CPE) - модель также поддерживает Wi-Fi 7 и может обеспечивать пропускную способность до 10 Гбит/с

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Устройство CPE является удобным решением для компаний или частных пользователей, которым необходимо скоростное беспроводное подключение в зоне, где нет качественного кабельного канала (например оптического).

ZTE MC888 - это устройство высшего уровня в своей категории, которое использует скоростную мобильную сеть 5G. Производитель уточняет, что в определенных условиях инженерам удалось добиться пропускной способности до 19 Гбит/с.

По словам производителя, подобные характеристики обеспечиваются в том числе и за счет продуманного корпуса, напоминающего "космический корабль" - секретом его успеха является "технология smart antenna X". Судя по описанию на сайте ZTE, массив антенн внутри MC888 может вращаться, за счет чего способен выбирать максимально оптимальное положение для передачи сигнала. Таким образом устройство всегда будет находить такое положение антенн, которое обеспечит максимально возможную скорость в сети mmWave.

Максимальное усиление массива антенн составляет 10 dBi. Кроме того, модель поддерживает более распространенный стандарт sub6 5G, модуляцию 4K QAM, каналы шириной 320 МГц и способна одновременно обслуживать до 256 клиентских устройств.

В ZTE уверенны, что новая топовая CPE с легкостью покроет такие потребности, как просмотр видео в разрешении 4K и 8K, создание умного дома и множественную загрузку файлов из сети. К первым покупателям новинка попадет к концу 2022 года.