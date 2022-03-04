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Мобильная точка доступа ZTE с поддержкой Wi-Fi 7 и 5G обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит/с

Флагманская модель CPE MC888 CPE (Изображение: ZTE)
Флагманская модель CPE MC888 CPE (Изображение: ZTE)
Телекоммуникационное оборудование для клиента (CPE) обычно используется для создания небольших сетей в помещениях с использованием стандарта 5G. Устройство подобного рода показала ZTE (MC888 CPE) - модель также поддерживает Wi-Fi 7 и может обеспечивать пропускную способность до 10 Гбит/с
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸
5G аксессуары бизнес свежие релизы для умного дома
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Устройство CPE является удобным решением для компаний или частных пользователей, которым необходимо скоростное беспроводное подключение в зоне, где нет качественного кабельного канала (например оптического).

ZTE MC888 - это устройство высшего уровня в своей категории, которое использует скоростную мобильную сеть 5G. Производитель уточняет, что в определенных условиях инженерам удалось добиться пропускной способности до 19 Гбит/с.

По словам производителя, подобные характеристики обеспечиваются в том числе и за счет продуманного корпуса, напоминающего "космический корабль" - секретом его успеха является  "технология smart antenna X". Судя по описанию на сайте ZTE, массив антенн внутри MC888 может вращаться, за счет чего способен выбирать максимально оптимальное положение для передачи сигнала. Таким образом устройство всегда будет находить такое положение антенн, которое обеспечит максимально возможную скорость в сети mmWave.

Максимальное усиление массива антенн составляет 10 dBi. Кроме того, модель поддерживает более распространенный стандарт sub6 5G, модуляцию 4K QAM, каналы шириной 320 МГц и способна одновременно обслуживать до 256 клиентских устройств.

В ZTE уверенны, что новая топовая CPE с легкостью покроет такие потребности, как просмотр видео в разрешении 4K и 8K, создание умного дома и множественную загрузку файлов из сети. К первым покупателям новинка попадет к концу 2022 года.

ZTE представила первую CPE с поддержкой Wi-Fi 7 (Изображение: ZTE на Weibo)
ZTE представила первую CPE с поддержкой Wi-Fi 7 (Изображение: ZTE на Weibo)

Источник(и)

ZTE на Weibo

Sina.com.cn

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4856 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2684 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-03- 4 (Update: 2022-03- 4)

 