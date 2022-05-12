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ZTE Axon 40 Ultra очень похож на Samsung Galaxy S22 Ultra

Словно близнецы (Изображение: UniverseIce)
Словно близнецы (Изображение: UniverseIce)
ZTE официально представила флагманский смартфон Axon 40 Ultra и также подтвердила выход международной версии. В продаже смартфон появится через месяц, ну а пока предлагаем насладиться его дизайном... который очень схож с Samsung Galaxy S22 Ultra
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android смартфоны и всё, что связано с ними

Компания ZTE официально представила флагманский смартфон Axon 40 Ultra, слухи о котором мы уже публиковали ранее. Помимо разрекламированной "невидимой" камеры, Axon 40 Ultra получил топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 1.

Новинка будет работать от батареи на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности до 80 Вт, а за высокую отзывчивость интерфейса будет отвечать оперативная память LPDDR5 и скоростной встроенный накопитель UFS 3.1.

Основная камера на спинке смартфона будет оснащена тремя фотосенсорами на 64 МП каждый:

  • Стандартная оптика: Sony IMX787 (оптическая стабилизация, экв. 35 мм, f/1.6)
  • Ультра-широкоугольная оптика: Sony IMX787 (экв. 16 мм, f/2.35)
  • Перископический объектив: Omnivision OV64B (оптическая стабилизация, экв. 91 мм, f/3.5, 5-кратный оптический зум)

Характеристики камеры, бесспорно, впечатляют, но все же главной особенностью Axon 40 Ultra является подэкранная камера третьего поколения, которая спрятана под поверхностью 6.8-дюймового OLED FHD+ дисплея. Последний выпускается компанией BOE, поддерживается частоту обновления 120 Гц, а также обеспечивает яркость до 1500 нит и 10-битный цвет. Производитель пока-что не демонстрировал фотографии с фронтальной 16-МП камеры, однако @UniverseIce уже успел их слить в Сеть. Судя по всему, качество действительно довольно хорошее.

Продажи ZTE Axon 40 Ultra открываются 13 мая в Китае, а по всему миру - предположительно - в следующем месяце. Стоимость всех конфигураций памяти приведена ниже:

  • 8/256 ГБ - 4988 йен (~$748)
  • 12/256 ГБ - 5298 йен (~$795)
  • 12/512 ГБ - 5798 йен (~$870)
  • 16 ГБ/1 ТБ - 7298 йен (~$1095)

Известному информатору @UniverseIce удалось раздобыть смартфон и выложить его реальные снимки в Сеть. Как вы можете видеть, Axon 40 Ultra поразительно похож на Samsung Galaxy S22 Ultra.

На первый взгляд Axon 40 Ultra отличается только отсутствием отверстия в экране, однако на деле у него нет как минимум одной важной особенности Galaxy S22 Ultra - поддержки стилуса.

(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)
(Изображение: UniverseIce)

Источник(и)

ZTE@UniverseIce, Pocket-lint

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5695 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2768 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-05-12 (Update: 2022-05-12)