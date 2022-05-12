ZTE Axon 40 Ultra очень похож на Samsung Galaxy S22 Ultra
Компания ZTE официально представила флагманский смартфон Axon 40 Ultra, слухи о котором мы уже публиковали ранее. Помимо разрекламированной "невидимой" камеры, Axon 40 Ultra получил топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 1.
Новинка будет работать от батареи на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности до 80 Вт, а за высокую отзывчивость интерфейса будет отвечать оперативная память LPDDR5 и скоростной встроенный накопитель UFS 3.1.
Основная камера на спинке смартфона будет оснащена тремя фотосенсорами на 64 МП каждый:
- Стандартная оптика: Sony IMX787 (оптическая стабилизация, экв. 35 мм, f/1.6)
- Ультра-широкоугольная оптика: Sony IMX787 (экв. 16 мм, f/2.35)
- Перископический объектив: Omnivision OV64B (оптическая стабилизация, экв. 91 мм, f/3.5, 5-кратный оптический зум)
Характеристики камеры, бесспорно, впечатляют, но все же главной особенностью Axon 40 Ultra является подэкранная камера третьего поколения, которая спрятана под поверхностью 6.8-дюймового OLED FHD+ дисплея. Последний выпускается компанией BOE, поддерживается частоту обновления 120 Гц, а также обеспечивает яркость до 1500 нит и 10-битный цвет. Производитель пока-что не демонстрировал фотографии с фронтальной 16-МП камеры, однако @UniverseIce уже успел их слить в Сеть. Судя по всему, качество действительно довольно хорошее.
Продажи ZTE Axon 40 Ultra открываются 13 мая в Китае, а по всему миру - предположительно - в следующем месяце. Стоимость всех конфигураций памяти приведена ниже:
- 8/256 ГБ - 4988 йен (~$748)
- 12/256 ГБ - 5298 йен (~$795)
- 12/512 ГБ - 5798 йен (~$870)
- 16 ГБ/1 ТБ - 7298 йен (~$1095)
Известному информатору @UniverseIce удалось раздобыть смартфон и выложить его реальные снимки в Сеть. Как вы можете видеть, Axon 40 Ultra поразительно похож на Samsung Galaxy S22 Ultra.
На первый взгляд Axon 40 Ultra отличается только отсутствием отверстия в экране, однако на деле у него нет как минимум одной важной особенности Galaxy S22 Ultra - поддержки стилуса.