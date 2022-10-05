Samsung Galaxy A54 получит новую камеру на 50 МП
Если верить новым утечкам в Интернете, Samsung готовит более серьезный апгрейд для Galaxy A54: речь идет о камере, которая у предыдущих Galaxy A52, Galaxy A52s и Galaxy A53 была одинаковой. У всех трех моделей была 64-МП основная, 12-МП ультра-широкоугольная, 32-МП фронтальная камеры (плюс две дополнительные на 5 МП).
По данным ресурса GalaxyClub в Samsung решили перейти на более современный 50-МП фотосенсор в грядущем Galaxy A54. Разрешение у него ниже, что выглядит как ухудшение характеристик, однако размер и формат у нового сенсора, вероятно, будут увеличены, за счет чего светочувствительность должна стать лучше, чем у Sony IMX682. Последний устанавливался в трех последних моделях серии Galaxy A5x. Какой именно сенсор выберет Samsung пока неизвестно, но вполне вероятно, что это будет представитель серии ISOCELL собственного производства. Кстати, в некоторых ревизиях Galaxy A52s установлены фотосенсоры Samsung.
Среди подходящих моделей можно отметить такие: ISOCELL JN1, ISOCELL GN1, ISOCELL GN2, ISOCELL GN3 и ISOCELL GN5. Зная, что образцы серии ISOCELL GN в основном используются во флагманских смартфонах, Samsung скорее всего выберет ISOCELL JN1, который на данный момент устанавливается в смартфонах Motorola Moto G. Выход Galaxy A54 скорее всего состоится весной 2023: согласно GalaxyClub, смартфон будет работать на One UI 5.1 (Android 13) и получит чипсет Exynos 1380 на смену старого Exynos 1280 (Galaxy A53).