Снимок 200-МП камеры Galaxy S23 Ultra демонстрирует качественно иной уровень мобильной фотографии

В Интернете появился снимок с камеры прототипа Samsung Galaxy S23 Ultra - достоверность его довольно высока, ведь фото опубликовал информатор, ранее загружавший подтвердившиеся утечки о Galaxy S22 Ultra. Судя по изображению, качество у новой 200-МП камеры намного выше, чем у 108-МП предшественника

4 Обзоры

Известный информатор Ice universe немного отошел от темы обсуждения дизайна Samsung Galaxy S23 Ultra (более плоский экран с меньшим изгибом стекла по краям) и решил сообщить больше подробностей о камере грядущего флагмана. Для этого Ice Universe выставил сравнение снимков одной и той же местности, сфотографированных на S22 Ultra и - предположительно - прототипе S23 Ultra.

Если снимок и правда сделан на Galaxy S23 Ultra, то Samsung еще явно стоит поработать над оптимизацией алгоритмов обработки изображения. Однако, даже в таком "сыром" виде 200-мегапиксельная камера S23 Ultra дает качественно иной уровень фотографии по сравнению со 108-мегапиксельной у Galaxy S22 Ultra. Конечно, сравнение на примере одного фото - да еще и такого странного - не дает повода для однозначных утверждений, но похоже слухи о серьезном качественном превосходстве у нового 200-МП сенсора оказались правдивыми.

Снимок с прототипа намного четче и качественнее, а также дает большую детализацию. Честно говоря сложно поверить в то, что 108-МП камера S22 Ultra может настолько отставать в плане качества, но именно это мы и видим на сравнении снимков Ice Universe. Последний, кстати, уточнил, что снимки были сделаны при 16-кратном зуме, а все ИИ-улучшения были отключены на обоих смартфонах.