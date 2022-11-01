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Снимок 200-МП камеры Galaxy S23 Ultra демонстрирует качественно иной уровень мобильной фотографии

Galaxy S23 впечатляет качеством съемки (Изображение: Technizo Concept/NASA)
Galaxy S23 впечатляет качеством съемки (Изображение: Technizo Concept/NASA)
В Интернете появился снимок с камеры прототипа Samsung Galaxy S23 Ultra - достоверность его довольно высока, ведь фото опубликовал информатор, ранее загружавший подтвердившиеся утечки о Galaxy S22 Ultra. Судя по изображению, качество у новой 200-МП камеры намного выше, чем у 108-МП предшественника
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Известный информатор Ice universe немного отошел от темы обсуждения дизайна Samsung Galaxy S23 Ultra (более плоский экран с меньшим изгибом стекла по краям) и решил сообщить больше подробностей о камере грядущего флагмана. Для этого Ice Universe выставил сравнение снимков одной и той же местности, сфотографированных на S22 Ultra и - предположительно - прототипе S23 Ultra.

Если снимок и правда сделан на Galaxy S23 Ultra, то Samsung еще явно стоит поработать над оптимизацией алгоритмов обработки изображения. Однако, даже в таком "сыром" виде 200-мегапиксельная камера S23 Ultra дает качественно иной уровень фотографии по сравнению со 108-мегапиксельной у Galaxy S22 Ultra. Конечно, сравнение на примере одного фото - да еще и такого странного - не дает повода для однозначных утверждений, но похоже слухи о серьезном качественном превосходстве у нового 200-МП сенсора оказались правдивыми.

Снимок с прототипа намного четче и качественнее, а также дает большую детализацию. Честно говоря сложно поверить в то, что 108-МП камера S22 Ultra может настолько отставать в плане качества, но именно это мы и видим на сравнении снимков Ice Universe. Последний, кстати, уточнил, что снимки были сделаны при 16-кратном зуме, а все ИИ-улучшения были отключены на обоих смартфонах.

Samsung Galaxy S23 Ultra. (Изображение: Weibo)
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra. (Изображение: Weibo)
Samsung Galaxy S22 Ultra

Источник(и)

Ice universe (Weibo)

Изображение: @technizoconcept, NASA, Unsplash

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 10 > Снимок 200-МП камеры Galaxy S23 Ultra демонстрирует качественно иной уровень мобильной фотографии
Daniel R Deakin, 2022-11- 1 (Update: 2022-11- 1)