Samsung разработала альтернативу Apple Face ID
В своих новых iPhone 14 поколения Apple заменила вырез на так называемый Dynamic Island - небольшую темную область с камерой и датчиками. И хотя в Интернете активно циркулируют слухи о желании яблочной компании в ближайшее время перейти на полноценные безрамочные экраны с "невидимой" камерой, пока-что такая технология встречается только у Android-смартфонов. Тем временем в Samsung, похоже, решили использовать подобную технологию для внедрения сразу двух таких камер в одном экране.
Сообщается, что южнокорейский производитель подал патент на двойную подэкранную камеру, причем судя по опубликованным чертежам, фотосенсоры располагаются сверху и снизу, а не рядом, как можно было бы подумать. Такое расположение, вероятно, позволит существенно улучшить биометрическую технологию распознавания лица за счет сканирования с двух разных точек и получения более детального и объемного изображения.
Такая технология могла бы особенно прижиться в смартфонах с гибкими дисплеями, где подэкранные камеры могли бы располагаться слева и справа, а не сверху и снизу, как в обычных моделях. Вместе с тем, производителям придется использовать усовершенствованные дисплеи, так как интеграция сразу двух камер явно потребует модификации существующих технологий.
Качество и точность показателей для подобной биометрической системы, похоже, очень важны для Samsung, так как в патенте, одобренном южнокорейским органом KIPRIS в 2021 году, указывается необходимость отслеживания размера и положения зрачка глаза в процессе сканирования. Вероятно таким образом система сможет отличать человека от подделки (маски или распечатанной фотографии владельца).