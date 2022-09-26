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Samsung разработала альтернативу Apple Face ID

Невидимая камера? Дайте две (Изображение: KIPRIS)
Невидимая камера? Дайте две (Изображение: KIPRIS)
Пока Apple добавляет очередной островок битых пикселей в новых iPhone, производители Android-смартфонов активно работают над внедрением "невидимых" подэкранных камер, дабы окончательно избавиться от вырезов и отверстий в дисплеях. Samsung решила пойти еще дальше, подав патент на экран с двумя такими камерами
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В своих новых iPhone 14 поколения Apple заменила вырез на так называемый Dynamic Island - небольшую темную область с камерой и датчиками. И хотя в Интернете активно циркулируют слухи о желании яблочной компании в ближайшее время перейти на полноценные безрамочные экраны с "невидимой" камерой, пока-что такая технология встречается только у Android-смартфонов. Тем временем в Samsung, похоже, решили использовать подобную технологию для внедрения сразу двух таких камер в одном экране.

Сообщается, что южнокорейский производитель подал патент на двойную подэкранную камеру, причем судя по опубликованным чертежам, фотосенсоры располагаются сверху и снизу, а не рядом, как можно было бы подумать. Такое расположение, вероятно, позволит существенно улучшить биометрическую технологию распознавания лица за счет сканирования с двух разных точек и получения более детального и объемного изображения.

Такая технология могла бы особенно прижиться в смартфонах с гибкими дисплеями, где подэкранные камеры могли бы располагаться слева и справа, а не сверху и снизу, как в обычных моделях. Вместе с тем, производителям придется использовать усовершенствованные дисплеи, так как интеграция сразу двух камер явно потребует модификации существующих технологий.

Качество и точность показателей для подобной биометрической системы, похоже, очень важны для Samsung, так как в патенте, одобренном южнокорейским органом KIPRIS в 2021 году, указывается необходимость отслеживания размера и положения зрачка глаза в процессе сканирования. Вероятно таким образом система сможет отличать человека от подделки (маски или распечатанной фотографии владельца).

Изображение: KIPRIS на GalaxyClub
Изображение: KIPRIS на GalaxyClub

Источник(и)

KIPRIS, GalaxyClub

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Deirdre O'Donnell, 2022-09-26 (Update: 2022-09-26)