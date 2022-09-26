Samsung разработала альтернативу Apple Face ID

Пока Apple добавляет очередной островок битых пикселей в новых iPhone, производители Android-смартфонов активно работают над внедрением "невидимых" подэкранных камер, дабы окончательно избавиться от вырезов и отверстий в дисплеях. Samsung решила пойти еще дальше, подав патент на экран с двумя такими камерами

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article Column или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , RISC-V , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

В своих новых iPhone 14 поколения Apple заменила вырез на так называемый Dynamic Island - небольшую темную область с камерой и датчиками. И хотя в Интернете активно циркулируют слухи о желании яблочной компании в ближайшее время перейти на полноценные безрамочные экраны с "невидимой" камерой, пока-что такая технология встречается только у Android-смартфонов. Тем временем в Samsung, похоже, решили использовать подобную технологию для внедрения сразу двух таких камер в одном экране.

Сообщается, что южнокорейский производитель подал патент на двойную подэкранную камеру, причем судя по опубликованным чертежам, фотосенсоры располагаются сверху и снизу, а не рядом, как можно было бы подумать. Такое расположение, вероятно, позволит существенно улучшить биометрическую технологию распознавания лица за счет сканирования с двух разных точек и получения более детального и объемного изображения.

Такая технология могла бы особенно прижиться в смартфонах с гибкими дисплеями, где подэкранные камеры могли бы располагаться слева и справа, а не сверху и снизу, как в обычных моделях. Вместе с тем, производителям придется использовать усовершенствованные дисплеи, так как интеграция сразу двух камер явно потребует модификации существующих технологий.

Качество и точность показателей для подобной биометрической системы, похоже, очень важны для Samsung, так как в патенте, одобренном южнокорейским органом KIPRIS в 2021 году, указывается необходимость отслеживания размера и положения зрачка глаза в процессе сканирования. Вероятно таким образом система сможет отличать человека от подделки (маски или распечатанной фотографии владельца).