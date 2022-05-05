Notebookcheck Logo
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Samsung анонсировала память следующего поколения UFS 4.0

Память нового поколения (Изображение: Samsung)
Память нового поколения (Изображение: Samsung)
Samsung показала новую память для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Производитель утверждает, что скорость удалось поднять в два раза, снизив энергопотребление на ~50%. Память UFS 4.0 поможет сделать устройства более компактными и подготовить их к эре AR- и VR-приложений
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G AI бизнес свежие релизы боо-оольшие смартфоны смартфоны и всё, что связано с ними планшеты про VR и AR хранение данных

В наши дни производители смартфонов, планшетов и другой портативной электроники стараются подчеркнуть ее актуальность и привлекательность, указывая среди характеристик версию стандарта универсальной флеш-памяти JEDEC (UFS); наиболее продвинутой до этого дня считалась UFS 3.1. Теперь же синонимом максимальной скорости будет выступать стандарт UFS 4.0: компания Samsung сообщила, что разработала соответствующие чипы памяти.

По факту корейский производитель представил чипы нового поколения, которые по своим характеристикам соответствуют разработанному JEDEC стандарту. Сообщается, что они обеспечивают пропускную способность в 23.2 Гб/с на каждую линию, что в два раза выше, чем у UFS 3.1.

Обеспечить столь высокую пропускную способность удалось благодаря переходу на 176-слойную память V-NAND седьмого поколения, которая работает совместно с фирменным контроллером Samsung с поддержкой UFS 4.0. Производитель сообщает, что новый чип способен обеспечивать скорость последовательного чтения до 4200 МБ/с и последовательной записи до 2800 МБ/с.

Дополнительно известно о сниженном энергопотреблении новых UFS чипов: на каждый миллиампер тока приходится 6 МБ/с скорости чтения/записи. По сравнению с предыдущим поколением энергопотребление в целом снизилось на 46%.

Очевидно, что память Samsung поможет лучше подготовить смартфоны и другие мобильные устройства к использованию в скоростных сетях 5G, а также в приложениях расширенной/дополненной/виртуальной реальности и умных средствах передвижения будущего.

Массовое производство UFS 4.0, по расчётам Samsung, начнется в третьем квартале 2022. Сами чипы будут довольно компактными (~11 x 13 x 1 мм), но по емкости достигнут 1 ТБ.

Источник(и)

Samsung в Twitter

Ещё по теме

Unisoc может вскоре обойти Apple по числу производимых процессоров (Изображение: Unisoc)
Теперь Unisoc производит больше процессоров для смартфонов, чем Samsung 27/02/2022
Exynos 2200 все же не станет полным разочарованием (Изображение: Samsung)
Чипсет Samsung Exynos 2200 более стабилен под нагрузкой, чем Snapdragon 8 Gen 1 14/02/2022
Galaxy Tab S8 Ultra - самый большой планшет Samsung с 2016 года (Изображение: Samsung)
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Snapdragon 8 Gen 1, Wi-Fi 6E, батарея на 11200 мАч и экран с вырезом 10/02/2022
Samsung Galaxy Tab S8 и Tab S8+ представлены официально (Изображение: Samsung)
Samsung официально представила планшеты Galaxy Tab S8 и Tab S8+ 10/02/2022
Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 5066 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
contact me via: LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2761 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
Deirdre O'Donnell, 2022-05- 5 (Update: 2022-05- 5)