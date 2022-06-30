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Galaxy XCover6 Pro: первый защищенный смартфон Samsung с поддержкой 5G и 120 Гц

XCover6 Pro представлен официально (Изображение: Samsung)
XCover6 Pro представлен официально (Изображение: Samsung)
Samsung официально представила новых защищенный смартфон Galaxy XCover6 Pro. Эта модель первой в своей линейке получила чипсет с поддержкой 5G, экран с частотой 120 Гц и камеру на 50 МП
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Новейший представитель серии Samsung Galaxy XCover презентован официально. Galaxy XCover6 Pro оправдал все утечки, утверждавшие ранее, что в этом году будет представлен более качественный и продвинутый аппарат из защищенной линейки.

Среди характеристик смартфона значится 50-МП камера, а также 8-МП ультра-широкоугольная камера, которые помещены в небольшой модуль с красной окантовкой. Смартфон также защищен в соответствии со стандартами MIL-STD-810H и IP68. Из-за более прочной и сложной конструкции, вес смартфона составляет 235 граммов.

В качестве чипсета используется Snapdragon 778G с поддержкой 5G, при этом смартфон доступен только в конфигурации с 6/128 ГБ памяти. К счастью, у новинки есть слот для карт памяти microSD.

XCover6 Pro является первым смартфоном в своей линейке с FHD+ экраном, который поддерживает частоту обновления 120 Гц (6.6 дюймов, LCD). Он также поддерживает возможность использования в перчатках. За работу аппарата отвечает батарея емкостью 4050 мАч с поддержкой 15-Вт быстрой зарядки - она съемная, потому владелец может купить несколько, дабы увеличить автономность.

Довольно необычно, что Galaxy XCover6 Pro будет иметь аудио разъем, который в современных смартфонах (в том числе Samsung) ныне встречается все реже. Смартфон будет поставляться с оболочкой One UI 4.1, что основана на Android 12. Из дополнительных возможностей можно отметить поддержку Samsung DeX, которой не было у предыдущей модели.

Официальная стоимость пока не оглашалась, но она вполне может достичь ~€600 на старте продаж.

Источник(и)

Samsung DE

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Deirdre O'Donnell, 2022-06-30 (Update: 2022-06-30)