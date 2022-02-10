Samsung официально представила планшеты Galaxy Tab S8 и Tab S8+

Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ наконец были представлены официально в ходе мероприятия Galaxy Unpacked 2022. Обе новые модели получили чипсет Snapdragon 8 Gen 1, камеру на 12 МП и улучшенные возможности обмена данными между устройствами серии Galaxy

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Помимо обновленной флагманской линейки смартфонов Galaxy S22, компания Samsung вчера также представила планшеты Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra. Напомним, предыдущие Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7 Plus вышли в 2020 году, так что пауза получилась довольно значительной. Большинство характеристик у всех трех моделей одинаковые, а отличия сводятся к разрешению и диагонали дисплеев, габаритам корпуса, доступным конфигурациям памяти, емкости батареи и доступным расцветкам.

Стандартный Galaxy Tab S8 получил 11-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, в то время как Tab S8+ был удостоен более крупного 12.4-дюймового 120-Гц AMOLED с разрешением 2800x1752 пикселей. Стилус S-Pen доступен для обеих моделей, также обе они работают на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 1, а конфигурация памяти у планшетов фиксирована на 12/256 ГБ.

Обе новинки поддерживают Wi-Fi 6E и доступны в версии с модемом 5G. Сканер отпечатков у Galaxy Tab S8 и Tab S8+ размещен в клавише включения/блокировки.

Основная камера включает модуль с двумя фотосенсорами, разрешение которых составляет 13 МП и 6 МП )ультра-широкоугольная оптика). Спереди у обеих моделей 12-МП ультра-широкоугольная камера. Рамки вокруг дисплеев достаточно тонкие по современным меркам, но шире, чем у Tab S8 Ultra, так как у того дисплей с вырезом.

Одним из важнейших отличий между моделями является емкость батареи: у Galaxy Tab S8 она составляет 8000 мАч, а у Galaxy Tab S8+ насчитывает 10090 мАч. Оба планшета поддерживают быструю зарядку на мощности до 45 Вт, но соответствующий адаптер в комплект не входит.

Из коробки обе модели серии Galaxy Tab S8 работают на оболочке One UI 4.1, которая основана на Android 12, а также будут получать мажорные обновления ОС на протяжении 4 лет (обновления безопасности на протяжении 5 лет). Новинки также поддерживают Samsung DeX, функцию Quick Share и Auto Switch при подключении к смартфонам линейки Galaxy S22 и наушникам серии Galaxy Buds. Кроме того, оба новых планшета могут выполнять роль внешнего монитора в паре с ноутбуками Galaxy Notebook.

Samsung Galaxy Tab S8 будет доступен в расцветках Graphite, Silver и Pink Gold по цене от €749 за версию со 128 ГБ памяти (Wi-Fi) и до €799 за версию с 256 ГБ (Wi-Fi). Вариант на 128 ГБ с поддержкой 5G стартует с €899, а за версию с 256 ГБ и 5G придется выложить €949.

Samsung Galaxy Tab S8+ будет доступен в таких же расцветках, как и младшая модель, по цене от €949 за версию со 128 ГБ памяти (Wi-Fi); вариант на 256 ГБ (Wi-Fi) стоит €999. Версии с поддержкой 5G обойдутся в €1099 и €1149 соответственно. Предварительные заказы уже открыты, а продажи стартуют 26 февраля.