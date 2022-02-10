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Samsung Galaxy S22 Ultra пришел на смену S21 Ultra и Note 20 Ultra: новая камера и слот для S Pen

Galaxy S22 Ultra - первый представитель серии со встроенным S Pen (Изображение: NotebookCheck)
Galaxy S22 Ultra - первый представитель серии со встроенным S Pen (Изображение: NotebookCheck)
Samsung официально представила Galaxy S22 Ultra - свой премиальный смартфон, который пришел на смену сразу двум моделям: Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra. Новика доступна в семи расцветках, вмещает до 1 ТБ памяти, а также получила батарею на 5000 мАч и новую камеру
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android Galaxy S смартфоны и всё, что связано с ними свежие релизы
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Samsung решила свернуть серию Note и потому новый Galaxy S22 Ultra стал наследником одновременно двух моделей: Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy S21 Ultra. Габариты новой модели составляют 77 x 163.3 x 8.9 мм, а вес - 228 граммов. Таким образом, Galaxy S22 Ultra всего на 1 грамм тяжелее Galaxy S21 Ultra, но при этом имеет встроенный стилус S Pen. Дополнительно Galaxy S22 Ultra получил более длительную программную поддержку, потому в будущем он получит Android вплоть до 16-й версии.

Новый Galaxy S22 Ultra стал единственным смартфоном свежей линейки Galaxy S22 с разрешением дисплея QHD+, однако яркость у него такая же, как у Galaxy S22 Plus - 1750 нит. Диагональ дисплея составляет 6.8 дюймов, а частота обновления 120 Гц. При этом диапазон адаптивной подстройки частоты более широкий - от 1 Гц до 120 Гц, в то время как у S22 и S22+ диапазон от 10 Гц до 120 Гц.

Samsung Galaxy S22 Ultra доступен в версии на Exynos 2200 в Европе и СНГ, а также на базе Snapdragon 8 Gen 1 в большинстве других регионов. Смартфон также получил батарею на 5000 мАч, а также быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт (15 Вт беспроводная). Производитель утверждает, что размер фотосенсора основной камеры Galaxy S22 Ultra на 23% больше, чем у Galaxy S21 Ultra. К слову, новая модель получила целых четыре камеры в модуле на тыльной панели, при этом с младшими Galaxy S22 и Galaxy S22+ её роднит только ультра-широкоугольный сенсор на 12 МП.

(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
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частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
  • Основная камера - 108 МП (Dual Pixel AF, f/1.8)
  • Ультра-широкоугольная камера - 12 МП (f/2.2)
  • Телеобъектив 1 - 10 МП (3x оптический зум, f/2.4)
  • Телеобъектив  2 - 10 МП (10x оптический зум, f/4.9)
  • Фронтальная камера - 40 МП (f/2.2)

Стоимость Galaxy S22 Ultra стартует с отметки €1249. При этом расцветки Graphite, Sky Blue и Red доступны только в официальных магазинах Samsung. Предварительные заказы уже принимаются, а доставка первым покупателям намечена на 25 февраля. Как и ранее, всем оформившим предварительный заказ покупателям, компания дарит наушники Galaxy Buds Pro. Ниже мы приводим стоимость доступных версий смартфона:

  • 8/128 ГБ памяти - €1249
  • 12/256 ГБ памяти - €1349
  • 12 /512 ГБ памяти - €1449
  • 12 ГБ/1 ТБ памяти - €1649
(Изображение: Samsung)

Источник(и)

Samsung

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5034 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2655 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-02-10 (Update: 2022-02-10)

 