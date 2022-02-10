Samsung Galaxy S22 Ultra пришел на смену S21 Ultra и Note 20 Ultra: новая камера и слот для S Pen

Samsung официально представила Galaxy S22 Ultra - свой премиальный смартфон, который пришел на смену сразу двум моделям: Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra. Новика доступна в семи расцветках, вмещает до 1 ТБ памяти, а также получила батарею на 5000 мАч и новую камеру

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Samsung решила свернуть серию Note и потому новый Galaxy S22 Ultra стал наследником одновременно двух моделей: Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy S21 Ultra. Габариты новой модели составляют 77 x 163.3 x 8.9 мм, а вес - 228 граммов. Таким образом, Galaxy S22 Ultra всего на 1 грамм тяжелее Galaxy S21 Ultra, но при этом имеет встроенный стилус S Pen. Дополнительно Galaxy S22 Ultra получил более длительную программную поддержку, потому в будущем он получит Android вплоть до 16-й версии.

Новый Galaxy S22 Ultra стал единственным смартфоном свежей линейки Galaxy S22 с разрешением дисплея QHD+, однако яркость у него такая же, как у Galaxy S22 Plus - 1750 нит. Диагональ дисплея составляет 6.8 дюймов, а частота обновления 120 Гц. При этом диапазон адаптивной подстройки частоты более широкий - от 1 Гц до 120 Гц, в то время как у S22 и S22+ диапазон от 10 Гц до 120 Гц.