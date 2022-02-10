Samsung Galaxy S22 Ultra пришел на смену S21 Ultra и Note 20 Ultra: новая камера и слот для S Pen
Samsung решила свернуть серию Note и потому новый Galaxy S22 Ultra стал наследником одновременно двух моделей: Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy S21 Ultra. Габариты новой модели составляют 77 x 163.3 x 8.9 мм, а вес - 228 граммов. Таким образом, Galaxy S22 Ultra всего на 1 грамм тяжелее Galaxy S21 Ultra, но при этом имеет встроенный стилус S Pen. Дополнительно Galaxy S22 Ultra получил более длительную программную поддержку, потому в будущем он получит Android вплоть до 16-й версии.
Новый Galaxy S22 Ultra стал единственным смартфоном свежей линейки Galaxy S22 с разрешением дисплея QHD+, однако яркость у него такая же, как у Galaxy S22 Plus - 1750 нит. Диагональ дисплея составляет 6.8 дюймов, а частота обновления 120 Гц. При этом диапазон адаптивной подстройки частоты более широкий - от 1 Гц до 120 Гц, в то время как у S22 и S22+ диапазон от 10 Гц до 120 Гц.
Samsung Galaxy S22 Ultra доступен в версии на Exynos 2200 в Европе и СНГ, а также на базе Snapdragon 8 Gen 1 в большинстве других регионов. Смартфон также получил батарею на 5000 мАч, а также быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт (15 Вт беспроводная). Производитель утверждает, что размер фотосенсора основной камеры Galaxy S22 Ultra на 23% больше, чем у Galaxy S21 Ultra. К слову, новая модель получила целых четыре камеры в модуле на тыльной панели, при этом с младшими Galaxy S22 и Galaxy S22+ её роднит только ультра-широкоугольный сенсор на 12 МП.
- Основная камера - 108 МП (Dual Pixel AF, f/1.8)
- Ультра-широкоугольная камера - 12 МП (f/2.2)
- Телеобъектив 1 - 10 МП (3x оптический зум, f/2.4)
- Телеобъектив 2 - 10 МП (10x оптический зум, f/4.9)
- Фронтальная камера - 40 МП (f/2.2)
Стоимость Galaxy S22 Ultra стартует с отметки €1249. При этом расцветки Graphite, Sky Blue и Red доступны только в официальных магазинах Samsung. Предварительные заказы уже принимаются, а доставка первым покупателям намечена на 25 февраля. Как и ранее, всем оформившим предварительный заказ покупателям, компания дарит наушники Galaxy Buds Pro. Ниже мы приводим стоимость доступных версий смартфона:
- 8/128 ГБ памяти - €1249
- 12/256 ГБ памяти - €1349
- 12 /512 ГБ памяти - €1449
- 12 ГБ/1 ТБ памяти - €1649
Источник(и)
Samsung