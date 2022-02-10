Samsung Galaxy S22+ дебютировал с 50-МП камерой, зарядкой на 45 Вт и расширенной программной поддержкой
Помимо премиального S22 Ultra, Samsung представила также Galaxy S22+ и Galaxy S22. Как и названные выше собратья, смартфон из коробки работает на Android 12 и обладает продленным до 4 лет циклом выпуска обновлений. Соответственно, в будущем Galaxy S22+ должен обновится даже до Android 16.
По факту Galaxy S22+ представляет собой увеличенную копию Galaxy S22, а не упрощенную версию S22 Ultra, как можно было бы предположить сперва. Камеры у S22 и S22+ одинаковые: основная на 50 МП с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8, 12-МП ультра-широкоугольная (f/2.2) и 10-МП телеобъектив с 3-кратным гибридным оптическим зумом (f/2.4/OIS).
Дополнительно у Galaxy S22+ имеется 10-МП фронтальная камера (f/2.2), которая помещена в отверстие в верхней части 6.6-дюймового дисплея. Последний у Galaxy S22+ имеет FHD+ разрешение, принадлежит к типу AMOLED и умеет регулировать частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц в автоматическом режиме. При этом яркость у Galaxy S22+ достигает 1750 нит, что на 450 нит больше, чем у Galaxy S22.
Емкость батареи у Galaxy S22+ составляет 4500 мАч, она поддерживает быструю зарядку на мощности до 45 Вт. Габариты смартфона составляют 75.8 x 157.4 x 7.6 мм, а вес насчитывает 195 граммов - аппарат значительно больше Galaxy S22. Еще одним отличием от младшей модели является модуль беспроводной связи, который в случае Galaxy S22+ поддерживает Wi-Fi 6E и "лишь" Wi-Fi 6 у Galaxy S22.
Galaxy S22+ уже доступен для предварительного заказа в расцветках Pink Gold, Green, Phantom Black и Phantom White по цене от €1049 за версию с 8/128 ГБ памяти. Версия с 256 ГБ встроенной памяти стоит €1099. Дополнительно в официальных магазинах Samsung смартфон будет продаваться в расцветках Graphite, Cream, Violet и Sky Blue. Доставка заказов начнет осуществляться с 25 февраля.
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Samsung