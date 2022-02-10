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Samsung Galaxy S22+ дебютировал с 50-МП камерой, зарядкой на 45 Вт и расширенной программной поддержкой

Galaxy S22+ стал одним из трех новых флагманов Samsung (Изображение: Samsung)
Galaxy S22+ стал одним из трех новых флагманов Samsung (Изображение: Samsung)
Samsung Galaxy S22+ стал одним из трех флагманских смартфонов, представленных вчера на мероприятии Galaxy Unpacked. Стоимость новинки стартует с отметки €1049, а отличия от стандартного S22 включают более яркий дисплей
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android Galaxy S смартфоны и всё, что связано с ними свежие релизы
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Помимо премиального S22 Ultra, Samsung представила также Galaxy S22+ и Galaxy S22. Как и названные выше собратья, смартфон из коробки работает на Android 12 и обладает продленным до 4 лет циклом выпуска обновлений. Соответственно, в будущем Galaxy S22+ должен обновится даже до Android 16.

По факту Galaxy S22+ представляет собой увеличенную копию Galaxy S22, а не упрощенную версию S22 Ultra, как можно было бы предположить сперва. Камеры у S22 и S22+ одинаковые: основная на 50 МП с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8, 12-МП ультра-широкоугольная (f/2.2) и 10-МП телеобъектив с 3-кратным гибридным оптическим зумом (f/2.4/OIS).

(Изображение: NotebookCheck)
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Дополнительно у Galaxy S22+ имеется 10-МП фронтальная камера (f/2.2), которая помещена в отверстие в верхней части 6.6-дюймового дисплея. Последний у Galaxy S22+ имеет FHD+ разрешение, принадлежит к типу AMOLED и умеет регулировать частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц в автоматическом режиме. При этом яркость у Galaxy S22+ достигает 1750 нит, что на 450 нит больше, чем у Galaxy S22.

Емкость батареи у Galaxy S22+ составляет 4500 мАч, она поддерживает быструю зарядку на мощности до 45 Вт. Габариты смартфона составляют 75.8 x 157.4 x 7.6 мм, а вес насчитывает 195 граммов - аппарат значительно больше Galaxy S22. Еще одним отличием от младшей модели является модуль беспроводной связи, который в случае Galaxy S22+ поддерживает Wi-Fi 6E и "лишь" Wi-Fi 6 у Galaxy S22.

Galaxy S22+ уже доступен для предварительного заказа в расцветках Pink Gold, Green, Phantom Black и Phantom White по цене от €1049 за версию с 8/128 ГБ памяти. Версия с 256 ГБ встроенной памяти стоит €1099. Дополнительно в официальных магазинах Samsung смартфон будет продаваться в расцветках Graphite, Cream, Violet и Sky Blue. Доставка заказов начнет осуществляться с 25 февраля.

(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)
(Изображение: NotebookCheck)

Источник(и)

Samsung

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5034 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2655 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-02-10 (Update: 2022-02-10)

 