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Samsung наконец представила отложенный Galaxy S21 FE на Snapdragon 888

Samsung Galaxy S21 FE доступен в новых цветах (Изображение: Samsung)
Samsung Galaxy S21 FE доступен в новых цветах (Изображение: Samsung)
Samsung наконец подобрала момент для официального выхода Galaxy S21 FE. Смартфон получил четыре расцветки, две конфигурации памяти и довольно высокий ценник. К радости фанатов Qualcomm, работает новинка не на Exynos 2100
Alex Alderson, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Android Galaxy S смартфоны и всё, что связано с ними
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Samsung официально представила Galaxy S21 FE - дополнение к флагманской серии Galaxy S21, которое уже заждались фанаты Qualcomm. Как и ожидалось, Galaxy S21 FE обладает 6.4-дюймовым дисплеем и работает на чипсете Snapdragon 888, вместо флагманского Snapdragon 8 Gen 1. Опасения по поводу использования фирменного Exynos 2100 не подтвердились. Конфигураций у новой модели всего две:

  • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти
  • 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти

Как и у других представителей линейки Galaxy S21, у нового S21 FE установлен 120-Гц дисплей с разрешением FHD+ и отверстием под фронтальную камеру на 32 МП. Основная камера включает главный фотосенсор на 12 МП, дополнительный с ультра-широкоугольной оптикой на 12 МП и 8-МП телеобъектив. При этом оптическая стабилизация есть только у основной камеры.

Аппарат также получил батарею на 4500 мАч с поддержкой 25-Вт зарядки. Дополнительно имеется 15-Вт беспроводная зарядка с поддержкой Samsung Wireless PowerShare (реверсивная беспроводная зарядка). Galaxy S21 FE защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, физические размеры корпуса составляют 155.7 x 74.5 x 7.9 мм, а весит смартфон 177 граммов. Судя по этим цифрам, новичок в плане габаритов расположился где-то между Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus.

Ценник Galaxy S21 FE стартует с €749 за младшую конфигурацию со 128 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ. Старшая версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти обойдется в €819, при этом слота для microSD у модели нет.

В Европе продажи Galaxy S21 FE стартуют января, смартфон будет поставляться с прошивкой One UI 4.0 на базе Android 12 из коробки.

(Изображение: Samsung)
(Изображение: Samsung)
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(Изображение: Samsung)

Источник(и)

Samsung

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4784 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2590 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-01- 4 (Update: 2022-01- 4)

 