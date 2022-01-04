Samsung наконец представила отложенный Galaxy S21 FE на Snapdragon 888
Samsung официально представила Galaxy S21 FE - дополнение к флагманской серии Galaxy S21, которое уже заждались фанаты Qualcomm. Как и ожидалось, Galaxy S21 FE обладает 6.4-дюймовым дисплеем и работает на чипсете Snapdragon 888, вместо флагманского Snapdragon 8 Gen 1. Опасения по поводу использования фирменного Exynos 2100 не подтвердились. Конфигураций у новой модели всего две:
- 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти
- 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти
Как и у других представителей линейки Galaxy S21, у нового S21 FE установлен 120-Гц дисплей с разрешением FHD+ и отверстием под фронтальную камеру на 32 МП. Основная камера включает главный фотосенсор на 12 МП, дополнительный с ультра-широкоугольной оптикой на 12 МП и 8-МП телеобъектив. При этом оптическая стабилизация есть только у основной камеры.
Аппарат также получил батарею на 4500 мАч с поддержкой 25-Вт зарядки. Дополнительно имеется 15-Вт беспроводная зарядка с поддержкой Samsung Wireless PowerShare (реверсивная беспроводная зарядка). Galaxy S21 FE защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, физические размеры корпуса составляют 155.7 x 74.5 x 7.9 мм, а весит смартфон 177 граммов. Судя по этим цифрам, новичок в плане габаритов расположился где-то между Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus.
Ценник Galaxy S21 FE стартует с €749 за младшую конфигурацию со 128 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ. Старшая версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти обойдется в €819, при этом слота для microSD у модели нет.
В Европе продажи Galaxy S21 FE стартуют января, смартфон будет поставляться с прошивкой One UI 4.0 на базе Android 12 из коробки.
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Samsung