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Список: Эти 46 смартфонов и планшетов Samsung обновят до Android 12

(Изображение: Samsung)
Более десяти устройств будет переведено на One UI 4 уже в ноябре и декабре
Alexander Fagot, 🇩🇪
Android слухи смартфоны и всё, что связано с ними Galaxy S Galaxy Note планшеты Софт боо-оольшие смартфоны ARM 5G
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Источник этой новости, южнокорейский пользователь Twitter, утверждает - в его распоряжении оказались официальные планы Samsung по переводу планшетов и смартфонов компании на One UI 4, или, иными словами, Android 12. Правда, оригинальный пост с тех пор был удалён, и сослаться на него возможности нет. К тому же, список может чуть измениться, если при предварительном тестировании новых прошивок найдутся серьёзные, требующие длительного устранения, недоработки.

Модели семейства S21 будут облагорожены первыми. В отдельных странах Samsung уже сделала для них доступным соответствующее обновление. Что касается других телефонов и планшетов, их список, вместе с ориентировочной датой готовности новой прошивки, приведён далее.

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Месяц Модель
Ноябрь 2021 Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra
Декабрь 2021 Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Z Flip2, Galaxy Z Fold2
Январь 2022 Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Galaxy Note10+, Galaxy S20 FE, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy A52s, Galaxy A42 5G, Quantum 2
Февраль 2022 Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+
Апрель 2022 Galaxy A51 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy A90 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Jump 5G, Galaxy A Quantum
Май 2022 Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab Active3, Galaxy A32, Galaxy A31, Galaxy A12, Galaxy Buddy, Galaxy Wide5, Galaxy Tab A7 (2020)
Июнь 2022 Galaxy Tab A7 Lite
Июль 2022 Galaxy A21s, Galaxy XCover5, Galaxy M12

Заключительным словом стоит отметить вслух очевидное - большинство смартфонов в этой таблице входит в самый дорогой, или, по крайней мере, средний ценовой диапазон. Для кое-каких из своих недорогих смартфонов, выпущенных за последние несколько лет, Samsung не сделала ни одного обновления ОС - и Android 12 им не светит и подавно. Но, по крайней мере, обновления безопасности корейские разработчики выпускают стабильно. Не все производители могут похвастать и этим.

Источник(и)

Твит пользователя Tron - Twitter, 15 ноября 2021 года

Alexander Fagot
Автор исходного текста: Alexander Fagot - Ведущий редактор (новости) - 7812 статей на Notebookcheck c 2016 года
Всю молодость я собирал и разгонял компьютеры, но моё первое рабочее место было из совершенно другой пьесы - проекторы и плёнка, и лишь после него я наконец-то нашёл себе профессию в компьютерном мире. Следующие семь лет прошли в служении на благо клиентов австрийской ИТ-компании Iphos IT Solutions в роли администратора систем с Windows. Начиная с 2016 года, я пишу новости для Notebookcheck из всех уголков мира. Основной фокус для меня - инновации мира смартфонов, ноутбуков и другой портативной электроники.
contact me via: @alfawien
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2049 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alexander Fagot, 2021-11-15 (Update: 2021-11-15)

 