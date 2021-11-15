Список: Эти 46 смартфонов и планшетов Samsung обновят до Android 12
Источник этой новости, южнокорейский пользователь Twitter, утверждает - в его распоряжении оказались официальные планы Samsung по переводу планшетов и смартфонов компании на One UI 4, или, иными словами, Android 12. Правда, оригинальный пост с тех пор был удалён, и сослаться на него возможности нет. К тому же, список может чуть измениться, если при предварительном тестировании новых прошивок найдутся серьёзные, требующие длительного устранения, недоработки.
Модели семейства S21 будут облагорожены первыми. В отдельных странах Samsung уже сделала для них доступным соответствующее обновление. Что касается других телефонов и планшетов, их список, вместе с ориентировочной датой готовности новой прошивки, приведён далее.
|Месяц
|Модель
|Ноябрь 2021
|Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra
|Декабрь 2021
|Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Z Flip2, Galaxy Z Fold2
|Январь 2022
|Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Galaxy Note10+, Galaxy S20 FE, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy A52s, Galaxy A42 5G, Quantum 2
|Февраль 2022
|Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+
|Апрель 2022
|Galaxy A51 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy A90 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Jump 5G, Galaxy A Quantum
|Май 2022
|Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab Active3, Galaxy A32, Galaxy A31, Galaxy A12, Galaxy Buddy, Galaxy Wide5, Galaxy Tab A7 (2020)
|Июнь 2022
|Galaxy Tab A7 Lite
|Июль 2022
|Galaxy A21s, Galaxy XCover5, Galaxy M12
Заключительным словом стоит отметить вслух очевидное - большинство смартфонов в этой таблице входит в самый дорогой, или, по крайней мере, средний ценовой диапазон. Для кое-каких из своих недорогих смартфонов, выпущенных за последние несколько лет, Samsung не сделала ни одного обновления ОС - и Android 12 им не светит и подавно. Но, по крайней мере, обновления безопасности корейские разработчики выпускают стабильно. Не все производители могут похвастать и этим.
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Твит пользователя Tron - Twitter, 15 ноября 2021 года