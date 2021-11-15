Осторожно ⚠️ Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds 2 вызывают раздражение ушного канала
Беспроводные внутриканальные наушники Samsung звучат хорошо при разумной стоимости. Но, если верить сразу нескольким источникам, включая пользователей Reddit и форумов Samsung, отдельные модели наушников Galaxy Buds при использовании быстро вызывают раздражение, а затем и воспаление уха. Кое-кому не повезло настолько, что дошло до инфекции. Недоумевающие люди пробовали использовать только один наушник, и тогда воспаление происходило как раз в том ухе, где он и был вставлен. Причём, порой, очень быстро - менее, чем за час.
Пока точно не установлено, в чём причина, но, как говорят, замена резиновых насадок проблему не меняет. Некоторые указывают на никелевые контакты для зарядки, другие - на сам материал корпуса наушников, предположительно, выполненный из нового полимера на основе акрилата.
Сообщается, что Samsung охотно возвращает деньги пострадавшим и даже помогает с оплатой медицинских расходов. Но это может не спасти компанию от большого судебного иска.
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Samsung Galaxy Buds Pro are infectious in all the wrong ways - Android Central, 12 ноября 2021 года
Samsung Galaxy Buds Pro are infectious in all the wrong ways - reddit, 13 ноября 2021 года