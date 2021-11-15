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Осторожно ⚠️ Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds 2 вызывают раздражение ушного канала

Не все TWS-наушники дружелюбны к ушам пользователя. (Изображение: Pocket-Lint)
Не все TWS-наушники дружелюбны к ушам пользователя. (Изображение: Pocket-Lint)
Говорят, Samsung возвращает деньги пострадавшим и помогает с оплатой медицинских расходов
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
аксессуары аудио смартфоны и всё, что связано с ними Galaxy S гаджет кринж и фэйспалм носимая электроника
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Беспроводные внутриканальные наушники Samsung звучат хорошо при разумной стоимости. Но, если верить сразу нескольким источникам, включая пользователей Reddit и форумов Samsung, отдельные модели наушников Galaxy Buds при использовании быстро вызывают раздражение, а затем и воспаление уха. Кое-кому не повезло настолько, что дошло до инфекции. Недоумевающие люди пробовали использовать только один наушник, и тогда воспаление происходило как раз в том ухе, где он и был вставлен. Причём, порой, очень быстро - менее, чем за час.

Пока точно не установлено, в чём причина, но, как говорят, замена резиновых насадок проблему не меняет. Некоторые указывают на никелевые контакты для зарядки, другие - на сам материал корпуса наушников, предположительно, выполненный из нового полимера на основе акрилата.

Сообщается, что Samsung охотно возвращает деньги пострадавшим и даже помогает с оплатой медицинских расходов. Но это может не спасти компанию от большого судебного иска.

Источник(и)

Samsung Galaxy Buds Pro are infectious in all the wrong ways - Android Central, 12 ноября 2021 года

Samsung Galaxy Buds Pro are infectious in all the wrong ways - reddit, 13 ноября 2021 года

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2045 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2049 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Ricci Rox, 2021-11-15 (Update: 2021-11-15)

 