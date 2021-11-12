Казахстан назвали второй страной в мире по майнинговым мощностям

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Статья Reuters от 11 ноября, ссылаясь на сторонний источник, утверждает: В Казахстане майнится столько криптовалюты, что во всём мире страна теперь уступает только США. Автор Reuters не упоминает, на основе каких показателей были произведены эти подсчёты. Вероятно, речь идёт о приблизительной суммарной вычислительной мощности всех систем, занятых майнингом BTC и других основных монет в пределах конкретной географической территории.

На чрезмерную активность майнеров в качестве причины недавних отключений света в разных районах страны указывают и сами казахстанские компании, отвечающие за выработку энергии и доставку её до потребителя. Предположительно, недавние ограничения на крипто-транзакции в Китае привели к тому, что некоторые майнеры переехали в Казахстан, с его сравнительно недорогой электроэнергией, и развернули свои фермы там.

В качестве ответа правительство страны рассматривает увеличение цен на энергию для майнеров, или, возможно, введение дополнительных налогов для них же. Как конкретно планируется выявлять тех, кто занят добычей криптовалюты, на фоне рядовых потребителей, пока не ясно.