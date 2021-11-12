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Казахстан назвали второй страной в мире по майнинговым мощностям

Одна из многочисленных угольных электростанций в Казахстане (Изображение: Reuters)
Одна из многочисленных угольных электростанций в Казахстане (Изображение: Reuters)
Именно добытчиков криптовалюты правительство и энергетики обвиняют в недавних отключениях энергии
Codrut Nistor, 🇺🇸 🇫🇷 ...
криптовалюты бизнес цифровое право
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Статья Reuters от 11 ноября, ссылаясь на сторонний источник, утверждает: В Казахстане майнится столько криптовалюты, что во всём мире страна теперь уступает только США. Автор Reuters не упоминает, на основе каких показателей были произведены эти подсчёты. Вероятно, речь идёт о приблизительной суммарной вычислительной мощности всех систем, занятых майнингом BTC и других основных монет в пределах конкретной географической территории.

На чрезмерную активность майнеров в качестве причины недавних отключений света в разных районах страны указывают и сами казахстанские компании, отвечающие за выработку энергии и доставку её до потребителя. Предположительно, недавние ограничения на крипто-транзакции в Китае привели к тому, что некоторые майнеры переехали в Казахстан, с его сравнительно недорогой электроэнергией, и развернули свои фермы там.

В качестве ответа правительство страны рассматривает увеличение цен на энергию для майнеров, или, возможно, введение дополнительных налогов для них же. Как конкретно планируется выявлять тех, кто занят добычей криптовалюты, на фоне рядовых потребителей, пока не ясно.

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Литий-ионные батареи из переработан...
Codrut Nistor
Автор исходного текста: Codrut Nistor - Senior Tech Writer - 5484 статей на Notebookcheck c 2013 года
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2048 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Codrut Nistor, 2021-11-12 (Update: 2021-11-13)

 