Литий-ионные батареи из переработанных материалов оказались на 50% долговечнее обычных

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Исследование ученых Вустерского политехнического института показывает, что литий-ионные батареи, выполненные из переработанных материалов, способны пережить на 50% больше циклов заряда-разряда в сравнении с обычными элементами питания, что сделаны из "свежедобытых" материалов.

В рамках проекта исследователи взяли старые измельченные батареи и извлекли из них при помощи раствора кислоты три ключевых металлических компонента для катода батареи - кобальт, марганец и никель. После создания аккумуляторной батареи из полученных веществ исследователи внезапно обнаружили, что она выдерживает дополнительные 4000 циклов заряда-разряда сверх нормы (до потери изначальной емкости).

Для современной индустрии это исследование имеет колоссальное значение. Не говоря о том, что миллиарды смартфонов по всему миру работают на литий-ионных аккумуляторах, в последнее время еще и массовое распространение электротранспорта (моноколес, самокатов, велосипедов, скутеров, мотоциклов, электрокаров) сильно повысило востребованность материалов из которых изготавливаются батареи. Тот же кобальт - один из ключевых элементов в производстве литий-ионных батарей - по большей части добывается в демократической республике Конго, где люди работают практически в условиях рабского труда. Массовое использование новых батарей из переработанных материалов поможет снизить зависимость индустрии от добычи кобальта, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.