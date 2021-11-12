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Литий-ионные батареи из переработанных материалов оказались на 50% долговечнее обычных

Батарея в iPhone будет на 50% долговечнее, если будет сделана из переработанных материалов (Изображение: Fixshop.eu)
Батарея в iPhone будет на 50% долговечнее, если будет сделана из переработанных материалов (Изображение: Fixshop.eu)
Исследование Вустерского политехнического института открыло неожиданные данные: литий-ионные батареи из переработанных материалов способны работать на 50% дольше обычных. Производителям электроники явно стоит обратить внимание на это исследование
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Исследование ученых Вустерского политехнического института показывает, что литий-ионные батареи, выполненные из переработанных материалов, способны пережить на 50% больше циклов заряда-разряда в сравнении с обычными элементами питания, что сделаны из "свежедобытых" материалов.  

В рамках проекта исследователи взяли старые измельченные батареи и извлекли из них при помощи раствора кислоты три ключевых металлических компонента для катода батареи - кобальт, марганец и никель. После создания аккумуляторной батареи из полученных веществ исследователи внезапно обнаружили, что она выдерживает дополнительные 4000 циклов заряда-разряда сверх нормы (до потери изначальной емкости). 

Для современной индустрии это исследование имеет колоссальное значение. Не говоря о том, что миллиарды смартфонов по всему миру работают на литий-ионных аккумуляторах, в последнее время еще и массовое распространение электротранспорта (моноколес, самокатов, велосипедов, скутеров, мотоциклов, электрокаров) сильно повысило востребованность материалов из которых изготавливаются батареи. Тот же кобальт - один из ключевых элементов в производстве литий-ионных батарей - по большей части добывается в демократической республике Конго, где люди работают практически в условиях рабского труда. Массовое использование новых батарей из переработанных материалов поможет снизить зависимость индустрии от добычи кобальта, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Источник(и)

Science News

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Arjun Krishna Lal
Автор исходного текста: Arjun Krishna Lal - Tech Writer - 489 статей на Notebookcheck c 2019 года
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2528 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Arjun Krishna Lal, 2021-11-12 (Update: 2021-11-12)

 