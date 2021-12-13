В следующем году Samsung нацелена вывести продажи 8K-телевизоров на максимум

По данным ресурса The Elec, Samsung планирует выпустить в следующем году множество 8K-телефизоров с подсветкой MiniLED в рамках собственной линейки Neo QLED. Кроме того, среди моделей 2022 года у Samsung появятся 4K OLED телевизоры - в том числе и с панелями от LG

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Как утверждает ресурс The Elec, компания Samsung собирается выпустить ряд 8K miniLED телевизоров в рамках линейки Neo QLED 2022 года. Кроме того, производитель также представит свои первые 4K OLED телевизоры, некоторые из которых будут иметь панели от LG.

Дисплеи miniLED представляют собой самую современную модификацию технологии LCD. В отличие от стандартных экранов LCD, у miniLED - в соответствии с названием - применяется ковровая подсветка из тысяч мелких светодиодов, каждый из которых является отдельной зоной локальной подсветки. В сравнении с текущими OLED дисплеями, miniLED предлагает гораздо более высокую яркость и значительное более достоверное и захватывающее отображение HDR-контента. Конечно, локальное затемнение у miniLED все еще хуже, чем управление каждым отдельным пикселем у OLED, но по крайней мере ковровая подсветка позволяет существенно улучшить отображение HDR в сравнении со стандартными дисплеями, которые уже десятилетиями используют боковую подсветку.

Пожалуй самым интересным моментом в отчете от The Elec являются цели Samsung по продажам: корейский гигант собирается продать 3 миллиона 8K-телевизоров в 2022 году. Это удивительно высокая цифра, ведь до сих пор телевизоры со столь высоким разрешением были доступны только в премиальном сегменте. Если же говорить о 4K OLED телевизорах, то тут цели Samung несколько скромнее - 2 миллиона штук.