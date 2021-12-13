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В следующем году Samsung нацелена вывести продажи 8K-телевизоров на максимум

8K-телевизоры Samsung получат подсветку miniLED (Изображение: Samsung)
8K-телевизоры Samsung получат подсветку miniLED (Изображение: Samsung)
По данным ресурса The Elec, Samsung планирует выпустить в следующем году множество 8K-телефизоров с подсветкой MiniLED в рамках собственной линейки Neo QLED. Кроме того, среди моделей 2022 года у Samsung появятся 4K OLED телевизоры - в том числе и с панелями от LG
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Как утверждает ресурс The Elec, компания Samsung собирается выпустить ряд 8K miniLED телевизоров в рамках линейки Neo QLED 2022 года. Кроме того, производитель также представит свои первые 4K OLED телевизоры, некоторые из которых будут иметь панели от LG. 

Дисплеи miniLED представляют собой самую современную модификацию технологии LCD. В отличие от стандартных экранов LCD, у miniLED - в соответствии с названием - применяется ковровая подсветка из тысяч мелких светодиодов, каждый из которых является отдельной зоной локальной подсветки. В сравнении с текущими OLED дисплеями, miniLED предлагает гораздо более высокую яркость и значительное более достоверное и захватывающее отображение HDR-контента. Конечно, локальное затемнение у miniLED все еще хуже, чем управление каждым отдельным пикселем у OLED, но по крайней мере ковровая подсветка позволяет существенно улучшить отображение HDR в сравнении со стандартными дисплеями, которые уже десятилетиями используют боковую подсветку. 

Пожалуй самым интересным моментом в отчете от The Elec являются цели Samsung по продажам: корейский гигант собирается продать 3 миллиона 8K-телевизоров в 2022 году. Это удивительно высокая цифра, ведь до сих пор телевизоры со столь высоким разрешением были доступны только в премиальном сегменте. Если же говорить о 4K OLED телевизорах, то тут цели Samung несколько скромнее - 2 миллиона штук. 

Источник(и)

The Elec

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Arjun Krishna Lal
Автор исходного текста: Arjun Krishna Lal - Tech Writer - 545 статей на Notebookcheck c 2019 года
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2569 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Arjun Krishna Lal, 2021-12-13 (Update: 2021-12-13)

 