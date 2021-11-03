Google Tensor оказался РОДСТВЕННИКОМ процессора Samsung Exynos 2100
Google Tensor выглядит серьёзным процессором, и Google подаёт его, как первый разработанный своими силами чип - но свежие сведения позволяют усомниться в честности маркетологов компании.
На днях в исходном коде Android были найдены упоминания S5E9845 (то есть, Exynos 9845). А это обозначение крайне похоже на S5E9840 - то есть, Exynos 9840, он же Exynos 2100. Сложив несколько посылов вместе, получаем, что на деле новый процессор Google является разработкой Samsung, за основу которой взят Exynos 2100.
Вряд ли всё это можно считать плохой новостью. Во-первых, Tensor даёт больше производительности, чем Exynos 2100, который и сам по себе был вполне хорош. Во-вторых, в новичка встроены всяческие хитрые умения, которых в его близком родственнике не было.
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Твит пользователя Mishaal Rahman - Twitter, 28 октября 2021 года