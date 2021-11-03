Notebookcheck
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Google Tensor оказался РОДСТВЕННИКОМ процессора Samsung Exynos 2100

С аппаратной точки зрения, похоже, Tensor во многом схож с Exynos 2100 (Изображение: Google)
С аппаратной точки зрения, похоже, Tensor во многом схож с Exynos 2100 (Изображение: Google)
Tensor - неплохой процессор, но, как выясняется, разработанный совсем не в Google
Ricci Rox, 🇺🇸 🇮🇹 ...
5G Android ARM Galaxy S Google Pixel смартфоны и всё, что связано с ними
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Google Tensor выглядит серьёзным процессором, и Google подаёт его, как первый разработанный своими силами чип - но свежие сведения позволяют усомниться в честности маркетологов компании.

На днях в исходном коде Android были найдены упоминания S5E9845 (то есть, Exynos 9845). А это обозначение крайне похоже на S5E9840 - то есть, Exynos 9840, он же Exynos 2100. Сложив несколько посылов вместе, получаем, что на деле новый процессор Google является разработкой Samsung, за основу которой взят Exynos 2100.

Вряд ли всё это можно считать плохой новостью. Во-первых, Tensor даёт больше производительности, чем Exynos 2100, который и сам по себе был вполне хорош. Во-вторых, в новичка встроены всяческие хитрые умения, которых в его близком родственнике не было.

Источник(и)

Twitter

Твит пользователя Mishaal Rahman - Twitter, 28 октября 2021 года

Twitter

Твит пользователя Andrei F. - Twitter, 29 октября 2021 года

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RTX 3080 Ti (для ноутбука) замечена...
Видеокарта Intel Arc Alchemist крас...
Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2045 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2038 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Ricci Rox, 2021-11- 3 (Update: 2021-11- 3)

 