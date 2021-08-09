Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Чипсет Google Tensor оказался Samsung Exynos 9855 - модифицированной версией Exynos 2100

Google Tensor вовсе не эксклюзивный (Изображение: Google)
Google Tensor вовсе не эксклюзивный (Изображение: Google)
Google утверждает, то новый фирменный чипсет Tensor для Pixel 6/6 Pro разрабатывался на протяжении четырех лет и призван сменить решения Qualcomm. Тем не менее, в одной из последних утечек появилась информация о том, что Tensor - это на самом деле Samsung Exynos 9855, который в свою очередь представляет собой модифицированную версию Exynos 2100, что Samsung использует в флагманской линейке Galaxy S21
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Google Pixel Android смартфоны и всё связанное с ними
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Во время анонса Pixel 6 компания Google заявила, что в новом смартфоне будет использоваться чипсет собственной разработки Tensor, не раскрыв о нем никаких подробностей. В утечках данный чип Google фигурировал под именем Whitechapel с кодовым обозначением GS101 - такие обозначения использовались во внутренней документации компании.

Как известно, непосредственное участие в производстве нового чипа принимала также компания Samsung, которая, помимо всего прочего, также разрабатывает чипы Exynos для собственных смартфонов. Однако, по информации с ресурса GalaxyClub, роль Samsung в разработке Tensor может быть намного более важной, чем казалось изначально. Судя по всему, реальное наименование данного чипсета - Exynos 9855; довольно схожее наименование имеет Exynos 9840 - это внутреннее название модели чипа Exynos 2100, который устанавливается в флагманские смартфоны линейки Galaxy S21.

Samsung не впервые приходится выпускать модифицированные версии чипов - такое уже было во времена Exynos 9820 и Exynos 9825 (2019, различие заключается в техпроцессе, но ядра и графика одинаковые). Если производитель действовал по такой же логике, то можно предположить, что процессор Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет иметь супер-ядро ARM Cortex-X1, три мощных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Рабочая частота ядер пока неизвестна, но наличие легкого разгона главного ядра Cortex X1 свыше стоковых 2.9 ГГц никого не удивит.

Если данная информация подтвердится, производительно Pixel 6 и Pixel 6 Pro должна быть на уровне Exynos 2100, Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. На данный момент известно, что Samsung разрабатывает чипсет с графикой на базе архитектуры AMD RDNA 2 (Exynos 9925), выход которого намечен на следующий год, потому Tensor явно не стоит считать верхом технологических возможностей производителя. Максимум полезного, что могли сделать в Samsung и Google - это устранить склонность к перегреву, которая есть у Snapdragon 888 и улучшить производительность относительно Exynos 2100.

Источник(и)

GalaxyClub, SamMobile

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

Samsung будет строить новые производства в США (Изображение: Samsung)
Samsung будет производить 5-нанометровые чипы в Техасе? 24/05/2021
Говорят, Google разрабатывает свой процессор в партнёрстве с Samsung (Изображение: George Dumitrache)
Google GS101: Фирменный процессор для будущих Pixel 6? 06/05/2021
Galaxy Book Odyssey будет доступен с мобильными RTX 3050 и RTX 3050 Ti (Изображение: Samsung)
Samsung Galaxy Book Odyssey будет продаваться с GeForce RTX 3050 Max-Q и RTX 3050 Ti Max-Q 30/04/2021
Фотосенсор от Samsung для Xiaomi (Изображение: Samsung)
Samsung работает над 200-МП фотосенсором, первым его получит смартфон Xiaomi 28/04/2021
Щели между дисплеем и корпусом смартфона - современный дизайн как он есть (Изображение: Notebookcheck)
В Google считают нормой щели между корпусом и дисплеем у Pixel 5 06/11/2020
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Senior Tech Writer - 3866 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 08 > Чипсет Google Tensor оказался Samsung Exynos 9855 - модифицированной версией Exynos 2100
Alex Alderson, 2021-08- 9 (Update: 2021-08- 9)

 