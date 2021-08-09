Чипсет Google Tensor оказался Samsung Exynos 9855 - модифицированной версией Exynos 2100

Google утверждает, то новый фирменный чипсет Tensor для Pixel 6/6 Pro разрабатывался на протяжении четырех лет и призван сменить решения Qualcomm. Тем не менее, в одной из последних утечек появилась информация о том, что Tensor - это на самом деле Samsung Exynos 9855, который в свою очередь представляет собой модифицированную версию Exynos 2100, что Samsung использует в флагманской линейке Galaxy S21

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Во время анонса Pixel 6 компания Google заявила, что в новом смартфоне будет использоваться чипсет собственной разработки Tensor, не раскрыв о нем никаких подробностей. В утечках данный чип Google фигурировал под именем Whitechapel с кодовым обозначением GS101 - такие обозначения использовались во внутренней документации компании.

Как известно, непосредственное участие в производстве нового чипа принимала также компания Samsung, которая, помимо всего прочего, также разрабатывает чипы Exynos для собственных смартфонов. Однако, по информации с ресурса GalaxyClub, роль Samsung в разработке Tensor может быть намного более важной, чем казалось изначально. Судя по всему, реальное наименование данного чипсета - Exynos 9855; довольно схожее наименование имеет Exynos 9840 - это внутреннее название модели чипа Exynos 2100, который устанавливается в флагманские смартфоны линейки Galaxy S21.

Samsung не впервые приходится выпускать модифицированные версии чипов - такое уже было во времена Exynos 9820 и Exynos 9825 (2019, различие заключается в техпроцессе, но ядра и графика одинаковые). Если производитель действовал по такой же логике, то можно предположить, что процессор Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет иметь супер-ядро ARM Cortex-X1, три мощных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Рабочая частота ядер пока неизвестна, но наличие легкого разгона главного ядра Cortex X1 свыше стоковых 2.9 ГГц никого не удивит.