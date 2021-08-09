Чипсет Google Tensor оказался Samsung Exynos 9855 - модифицированной версией Exynos 2100
Во время анонса Pixel 6 компания Google заявила, что в новом смартфоне будет использоваться чипсет собственной разработки Tensor, не раскрыв о нем никаких подробностей. В утечках данный чип Google фигурировал под именем Whitechapel с кодовым обозначением GS101 - такие обозначения использовались во внутренней документации компании.
Как известно, непосредственное участие в производстве нового чипа принимала также компания Samsung, которая, помимо всего прочего, также разрабатывает чипы Exynos для собственных смартфонов. Однако, по информации с ресурса GalaxyClub, роль Samsung в разработке Tensor может быть намного более важной, чем казалось изначально. Судя по всему, реальное наименование данного чипсета - Exynos 9855; довольно схожее наименование имеет Exynos 9840 - это внутреннее название модели чипа Exynos 2100, который устанавливается в флагманские смартфоны линейки Galaxy S21.
Samsung не впервые приходится выпускать модифицированные версии чипов - такое уже было во времена Exynos 9820 и Exynos 9825 (2019, различие заключается в техпроцессе, но ядра и графика одинаковые). Если производитель действовал по такой же логике, то можно предположить, что процессор Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет иметь супер-ядро ARM Cortex-X1, три мощных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Рабочая частота ядер пока неизвестна, но наличие легкого разгона главного ядра Cortex X1 свыше стоковых 2.9 ГГц никого не удивит.
Если данная информация подтвердится, производительно Pixel 6 и Pixel 6 Pro должна быть на уровне Exynos 2100, Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. На данный момент известно, что Samsung разрабатывает чипсет с графикой на базе архитектуры AMD RDNA 2 (Exynos 9925), выход которого намечен на следующий год, потому Tensor явно не стоит считать верхом технологических возможностей производителя. Максимум полезного, что могли сделать в Samsung и Google - это устранить склонность к перегреву, которая есть у Snapdragon 888 и улучшить производительность относительно Exynos 2100.