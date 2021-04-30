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Samsung Galaxy Book Odyssey будет продаваться с GeForce RTX 3050 Max-Q и RTX 3050 Ti Max-Q

Galaxy Book Odyssey будет доступен с мобильными RTX 3050 и RTX 3050 Ti (Изображение: Samsung)
Galaxy Book Odyssey будет доступен с мобильными RTX 3050 и RTX 3050 Ti (Изображение: Samsung)
Самый новый 15-дюймовый ноутбук корейской компании будет использовать Max-Q версии недорогих GeForce RTX
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Samsung представила Galaxy Book Odyssey, свежий ноутбук с экраном 15.6 дюйма. В некоторых конфигурациях этой новинки будет GeForce RTX 3050 Max-Q или даже GeForce RTX 3050 Ti Max-Q, обе с 4 ГБ видеопамяти GDDR6.

Прочие характеристики - это процессоры i5 или i7 семейства Tiger Lake, 8 или 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 1 ТБ на накопителе класса NVMe. Ещё здесь есть встроенный адаптер проводной сети и сканер пальца. Аккумулятор на 83 ватт-часа будет заряжаться от 135-ваттового ЗУ с выходом USB-C.

Цена начальных конфигураций называется источниками, как $1399. Конкретных данных о регионах и дате начала продаж нет, но велика вероятность, что главным образом эти Galaxy Book будут продаваться в США и Канаде, подобно многим предшествующим Galaxy Book. Ввозить свои ноутбуки в русскоязычные страны Samsung не хочет уже много лет, и вряд ли сейчас ситуация переменится.

(Изображение: Samsung)
(Изображение: Samsung)
(Изображение: Samsung)
(Изображение: Samsung)
(Изображение: Samsung)
(Изображение: Samsung)

Источник(и)

Samsung

Ноутбуки с Radeon RX 6000 должны по...
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Senor Staff Writer - @aldersonaj - 3417 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1954 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 04 > Samsung Galaxy Book Odyssey будет продаваться с GeForce RTX 3050 Max-Q и RTX 3050 Ti Max-Q
Alex Alderson, 2021-04-30 (Update: 2021-04-30)

 