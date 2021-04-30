Samsung Galaxy Book Odyssey будет продаваться с GeForce RTX 3050 Max-Q и RTX 3050 Ti Max-Q

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Samsung представила Galaxy Book Odyssey, свежий ноутбук с экраном 15.6 дюйма. В некоторых конфигурациях этой новинки будет GeForce RTX 3050 Max-Q или даже GeForce RTX 3050 Ti Max-Q, обе с 4 ГБ видеопамяти GDDR6.

Прочие характеристики - это процессоры i5 или i7 семейства Tiger Lake, 8 или 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 1 ТБ на накопителе класса NVMe. Ещё здесь есть встроенный адаптер проводной сети и сканер пальца. Аккумулятор на 83 ватт-часа будет заряжаться от 135-ваттового ЗУ с выходом USB-C.

Цена начальных конфигураций называется источниками, как $1399. Конкретных данных о регионах и дате начала продаж нет, но велика вероятность, что главным образом эти Galaxy Book будут продаваться в США и Канаде, подобно многим предшествующим Galaxy Book. Ввозить свои ноутбуки в русскоязычные страны Samsung не хочет уже много лет, и вряд ли сейчас ситуация переменится.