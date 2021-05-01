Новые мониторы Huawei MateView

Они почти готовы к выходу. Один из них ориентирован на геймеров, другой - на профессиональное применение. Диагонали: 32 и 42 дюйма

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По информации пользователей соц. сети Weibo, Huawei готовит к скорому релизу не только 32-дюймовый, но и 42-дюймовый монитор. Оба будут входить в серию MateView.

Первый из них ориентирован на профессиональное использование. Эта 32-дюймовая модель должна располагать матрицей в соотношении 3:2 (4500 на 3000 точек) с частотой обновления 90 герц.

Второй, предположительно, ориентирован на геймеров. Этот 42-дюймовый монитор будет отображать картинку в соотношении 21:9 (3440 на 1440), обеспечивая 165 обновлений в секунду.

Мониторы должны располагать встроенными стереодинамиками и поддержкой HDR 400. Цен не называется. Официально оба монитора, или минимум один из них, должны быть представлены очень скоро - вероятно, до конца мая.