Новые мониторы Huawei MateView
По информации пользователей соц. сети Weibo, Huawei готовит к скорому релизу не только 32-дюймовый, но и 42-дюймовый монитор. Оба будут входить в серию MateView.
Первый из них ориентирован на профессиональное использование. Эта 32-дюймовая модель должна располагать матрицей в соотношении 3:2 (4500 на 3000 точек) с частотой обновления 90 герц.
Второй, предположительно, ориентирован на геймеров. Этот 42-дюймовый монитор будет отображать картинку в соотношении 21:9 (3440 на 1440), обеспечивая 165 обновлений в секунду.
Мониторы должны располагать встроенными стереодинамиками и поддержкой HDR 400. Цен не называется. Официально оба монитора, или минимум один из них, должны быть представлены очень скоро - вероятно, до конца мая.
Источник(и)
Uncle Mountain, Chang'an Digital Jun, Gizmochina, Pablo Gentile (Изображение)