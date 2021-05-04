Intel хочет строить заводы на субсидии ЕС и США?
Источники этой новости говорят, что Пэт Гельсинджер, нынешний CEO компании Intel, хочет добиться от властей ЕС и США компенсации части расходов на новые фабрики. В частности, для европейского завода, вероятно, его поставят в Германии или Бенилюксе, называется цифра 8 миллиардов евро. Intel не понадобилось много времени, чтобы опровергнуть эту информацию как недостоверную. Но они вполне могут быть правдой. В таком случае 2021 год станет первым, когда в Intel не просто хотят помощь из публичного кошелька на частный проект, но ещё и называют конкретный размер своего пожелания.