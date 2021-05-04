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Intel хочет строить заводы на субсидии ЕС и США?

Intel планирует создать несколько заводов в разных частях мира (Изображение: Intel)
Intel планирует создать несколько заводов в разных частях мира (Изображение: Intel)
Intel планирует строить новые заводы, в том числе в ЕС, чтобы победить нехватку чипов в мире. Но, ходят слухи, европейским и американским властям придётся проспонсировать это удовольствие
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
бизнес PC и всё связанное с ним ноутбуки неттопы и платформы рабочие станции
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Источники этой новости говорят, что Пэт Гельсинджер, нынешний CEO компании Intel, хочет добиться от властей ЕС и США компенсации части расходов на новые фабрики. В частности, для европейского завода, вероятно, его поставят в Германии или Бенилюксе, называется цифра 8 миллиардов евро. Intel не понадобилось много времени, чтобы опровергнуть эту информацию как недостоверную. Но они вполне могут быть правдой. В таком случае 2021 год станет первым, когда в Intel не просто хотят помощь из публичного кошелька на частный проект, но ещё и называют конкретный размер своего пожелания.

Источник(и)

Reuters

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Senior Tech Writer - 3671 статей на Notebookcheck c 2018 года
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1965 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2021-05- 4 (Update: 2021-05- 4)

 