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30 миллионов консолей Switch

Nintendo продолжает верить в успех Switch (Изображение: Nintendo, редактировано)
Nintendo продолжает верить в успех Switch (Изображение: Nintendo, редактировано)
.... планирует выпустить Nintendo в этом фискальном году. Если планы воплотятся, Nintendo Switch станет пятой по продаваемости консолью за время истории человека
Sam Medley, 🇺🇸 🇫🇷 ...
бизнес игровая консоль игры и всё связанное с ними ARM
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Консоль Switch недавно отпраздновала четвёртый ДР, и хочет радовать людей по всему миру дальше. Nikkei, весьма авторитетный источник, утверждает, что в нынешнем фискальном году [с какого по какой месяц он длится? Знаете - пишите в комментариях!] Nintendo собирается произвести до 30 миллионов Switch в той или иной версии. Цифра почти наверняка включает в себя как изначальную Switch, так и Switch Lite, так и ожидаемую далее в этом году Switch Pro. Известно, что компания уже провела значимую часть переговоров с заводами, производящими консоли.

К концу прошлого года Nintendo продала более 66 млн Switch и более 13 млн Switch Lite. Вероятно, глобальное сидение людей дома в последний год только усилило успех Nintendo.

Всё это - несмотря на то, что по сравнению с разработками Microsoft и Sony компания Nintendo не старается заманить покупателя графическими ухами и ахами, устанавливая самые топовые компоненты. Процессору внутри Switch уже шесть лет, но это не мешает покупателю получить своё удовольствие.

Источник(и)

Nikkei

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Sam Medley
Автор исходного текста: Sam Medley - Senior Tech Writer - 1105 статей на Notebookcheck c 2016 года
contact me via: @samuel_medley
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1965 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Sam Medley, 2021-05- 4 (Update: 2021-05- 5)

 