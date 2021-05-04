30 миллионов консолей Switch
Консоль Switch недавно отпраздновала четвёртый ДР, и хочет радовать людей по всему миру дальше. Nikkei, весьма авторитетный источник, утверждает, что в нынешнем фискальном году [с какого по какой месяц он длится? Знаете - пишите в комментариях!] Nintendo собирается произвести до 30 миллионов Switch в той или иной версии. Цифра почти наверняка включает в себя как изначальную Switch, так и Switch Lite, так и ожидаемую далее в этом году Switch Pro. Известно, что компания уже провела значимую часть переговоров с заводами, производящими консоли.
К концу прошлого года Nintendo продала более 66 млн Switch и более 13 млн Switch Lite. Вероятно, глобальное сидение людей дома в последний год только усилило успех Nintendo.
Всё это - несмотря на то, что по сравнению с разработками Microsoft и Sony компания Nintendo не старается заманить покупателя графическими ухами и ахами, устанавливая самые топовые компоненты. Процессору внутри Switch уже шесть лет, но это не мешает покупателю получить своё удовольствие.